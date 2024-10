Těsné vítězství Trumpa? Američtí miliardáři a šéfové firem se předhánějí v předpovědích

Američtí miliardáři se čím dál aktivněji přetahují o to, kdo vlastně vyhraje prezidentské volby a který z kandidátů by více prospěl americké ekonomice i společnosti. Shodují se jen na jedném: že ani jeden z kandidátů nemá v tuto chvíli vítězství jisté, navzdory předvolebním modelům. Co si myslí velcí hráči?

Nadcházející prezidentské volby ve Spojených státech vyhraje Donald Trump, ačkoliv to bude vítězství velmi těsné, myslí si finančník, miliardář a zakladatel společnosti Citadel Kenneth Griffin, kterého citovala agentura Bloomberg.

„Dnes se všeobecně očekává, že boj o Bílý dům vyhraje Donald Trump. Uvidíme za pár dní. Celá věc je ale poměrně nejistá, je to téměř jako hod mincí,“ řekl Griffin během panelové diskuse na akci Future Investment Initiative v Saúdské Arábii.

Na otázku, kdo nakonec povede v příštích letech Spojené státy, odpovídal i finančník a šéf firmy Blackstone Steve Schwarzman. „Nevím, kdo vyhraje prezidentský úřad,“ řekl a dodal, že ve srovnání s rokem 2016 má Trump „mnohem lepší základnu znalostí o tom, jak tato práce funguje a jak být při ní efektivní“.

A pokud jde o to, koho by si vlivní a mocní přáli, přesně to formuloval šéf banky Goldman Sachs David Solomon. Ten uvedl, že firma se nachází v pozici, kdy může podpořit administrativu Trumpa i Harrisové.

Trhy počítají s Trumpem

Vítězství republikánského kandidáta už dříve predikoval i další miliardář Stan Druckenmiller. Ten pro Bloomberg uvedl, že trhy před prezidentskými volbami v USA, které se uskuteční příští týden, počítají s vítězstvím Donalda Trumpa. Trh je evidentně „velmi přesvědčen“, že Trump vyhraje, řekl Druckenmiller v rozhovoru pro televizi Bloomberg. „Je to vidět na bankovních akciích, je to vidět na kryptoměnách,“ dodal.

Nadcházející prezidentské volby mají být podle všech dosavadních indicií velice těsné. Jedním ze států, který může do boje o Bílý dům zasáhnout výrazným způsobem, je Pensylvánie. Zdejší vítězství je klíčové pro kandidátku demokratů a viceprezidentku Kamalu Harrisovou. Republikánský uchazeč o Bílý dům, exprezident Donald Trump, naopak tento stát s 19 voliteli, což je nejvíce ze sedmi takzvaných kolísavých států, k získání druhého mandátu nutně nepotřebuje, uvedl redaktor politologického webu Sabato's Crystal Ball J. Miles Coleman.

