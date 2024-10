Vyhraje Trump, čekají trhy

Investoři sázejí na to, že americké volby začátkem listopadu vyhraje Donald Trump. Alespoň se tyto předpovědi nyní množí.

Miliardář Stan Druckenmiller uvedl pro Bloomberg, že trhy před prezidentskými volbami v USA, které se uskuteční příští měsíc, počítají s vítězstvím Donalda Trumpa.

Během posledních 12 dní je trh evidentně „velmi přesvědčen“, že Trump vyhraje, řekl Druckenmiller ve středu v rozhovoru pro televizi Bloomberg. „Je to vidět na bankovních akciích, je to vidět na kryptoměnách,“ dodal. Kryptoměny v posledních dnech spíše rostly, bitcoin se dostal přes hranici 67 tisíc dolarů a letos už zdražil o 50 procent.

Donaldovo krypto

Z Trumpa se totiž letos stal velký kryptoměnový fanoušek, čímž si na svou stranu získal miliardáře ze Sillicon Valley. Rozjel také svůj kryptoměnový projekt: Se svými třemi syny a dalšími partnery založil kryptoměnovou platformu World Liberty Financial. Společnost tento týden zahájila prodej svých tokenů kvalifikovaným investorům s cílem získat 300 milionů dolarů. Žádná sláva to tedy zatím není, podle Financial Times do středy získala 12 milionů dolarů, čímž prodala 4 procenta z 20 miliard dostupných tokenů.

Trump, který před pár lety říkal, že kryptoměny jsou podvod, se s nimi smířil už před časem, jeho kampaň už delší dobu přijímá bitcoiny. Obecně se čeká, že pokud republikánský kandidát vyhraje volby, uvolní regulace mířené do technologického sektoru a umělé inteligence a akciím to pomůže.

Trhy chtějí republikány

Jednasedmdesátiletý Druckenmiller více než deset let spravoval peníze George Sorose a financoval primárky Nikki Haleyové proti Trumpovi. Předpověděl, že je „krajně nepravděpodobné“, že by demokraté získali kontrolu nad Kongresem, i kdyby Harrisová vyhrála prezidentské volby.

Pokud by došlo k takzvanému modrému převratu, tedy převaze demokratů, mohou mít podle něj akcie problémy po dobu tří až šesti měsíců. Uvedl také, že dominance republikánů je asi pravděpodobnější než Trumpovo prezidentství s modrým Kongresem.

Druckenmiller není jediný, kdo předpovídá Trumpovo vítězství. A to přesto, že Trump zopakoval, že bude prosazovat exportní cla na dovoz zboží do Ameriky, tedy pokračování obchodních válek. Na Wall Street převládá názor, že obchodní válka by poškodila zahraniční ekonomiky více než USA a hrozí geopolitické rozbroje, což zvyšuje atraktivitu dolaru. Trump nedávno prohlásil, že rezervní status měny bude za jeho vlády „nejsilnější, jaký kdy bude“.

Ne všichni jsou si pozitivním efektem jisti. Vítězství bývalého prezidenta Donalda Trumpa by znamenalo „vyšší výnosy, vyšší inflaci, silnější dolar a nejednoznačný dopad na akcie,“ řekl Bloombergu Peter Branner, investiční ředitel společnosti Abrdn.

Větší šanci na zvolení Trumpovi připisují také sázkařské platformy. Na platformě Polymarket vzrostly na 58 procent, zatímco Harrisové klesly na 41 procent. Na serveru PredictIt jsou Trumpovy šance 54 procent, zatímco Harrisové 49 procent.