Biden podepsal přihlášky Finska a Švédska do NATO. Česko vyzval k akci

Spojené státy v úterý dokončily ratifikaci finské a švédské přihlášky do NATO, když příslušný návrh po schválení v Kongresu podepsal americký prezident Joe Biden. USA jsou 23. členem aliance, který rozšíření o skandinávskou dvojici odsouhlasil. Zbývá ještě dalších sedm zemí včetně Česka, přičemž Biden tyto spojence vyzval, aby co nejrychleji následovali USA a další státy.

„Za několik minut podepíšu americké nástroje pro ratifikaci, čímž se Spojené státy stanou 23. spojencem, který schválil členství Švédska a Finska v nejsilnější, nejmocnější obranné alianci světových dějin,” řekl americký prezident při krátkém ceremoniálu v Bílém domě. Dodal, že těsně předtím telefonicky hovořil s lídry dvou skandinávských zemí, aby jim poblahopřál k dosavadnímu „obrovskému pokroku”. Finsko a Švédsko podle něj mají silné demokratické instituce i silné armády a „posílí naši alianci”.

Americký Kongres dokončil ratifikaci minulý týden, když pro návrh v Senátu hlasovalo 95 členů, zatímco nesouhlas vyjádřil jediný republikánský zákonodárce. Krok přišel necelé tři měsíce poté, co Finsko a Švédsko přehodnotily svou dlouhotrvající neutralitu a oficiálně požádaly o vstup do NATO s ohledem na ruský útok na Ukrajinu.

Rozšíření aliance zatím neschválily kromě ČR ještě Slovensko, Maďarsko, Španělsko, Portugalsko, Řecko a Turecko. Zejména u poslední jmenované země se nad jejím postojem vznášejí otazníky, neboť Ankara zpočátku proces blokovala a i po červnové dohodě s lídry dvou skandinávských států dává najevo, že záležitost není uzavřená.

„Vyzývám zbývající spojence, aby co nejrychleji dokončili své vlastní ratifikační procesy,” dodal Biden.

Pokud jde o ČR, věc už začal projednávat Senát, který by měl rozhodnout dnes (středa). Hlasovat bude také Poslanecká sněmovna, která se věcí hodlá zabývat koncem srpna na mimořádné schůzi.

