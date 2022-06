Turecký handl. Erdogan nakonec souhlasí se vstupem Finska a Švédska do NATO

Turecko původně deklarovalo, že bude bránit vstupu Finska a Švédka do Severoatlantické aliance. Na summitu NATO však prezident Erdogan nakonec otočil a podepsal memorandum o přístupu těchto zemí do NATO.

Finský prezident Sauli Niinistö podle agentury Reuters řekl, že Turecko souhlasilo se vstupem Finska a Švédska do NATO. Průlom na madridském summitu aliance podle Niinistöa přišel poté, co tato trojice zemí podepsala společné memorandum, které řeší obavy Turecka ze vstupu obou skandinávských zemí do Severoatlantické aliance.

O vstup do NATO požádaly Švédsko a Finsko v květnu v reakci na zhoršení bezpečnostní situace v Evropě po ruské invazi na Ukrajinu.

Šéf NATO Jens Stoltenberg v Madridu potvrdil, že Turecko upustilo od svých výhrad proti vstupu Švédska a Finska do Severoatlantické aliance. NATO nyní „pozve“ obě severské země, aby se k němu připojily, potvrdil na večerní tiskové konferenci Stoltenberg dřívější vyjádření finského prezidenta Sauliho Niinistöa.

Podle úřadu tureckého prezidenta Švédsko a Finsko daly Ankaře slib, že podniknou konkrétní kroky ve věci vydání lidí obviněných v Turecku z terorismu. Země také budou v zájmu boje proti terorismu sdílet informace tajných služeb, uvedla kancelář tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.

Vstup Švédska a Finska do NATO budou muset také schválit parlamenty třiceti stávajících členských zemí aliance.

