Dalibor Martínek: Učitelé dál tlačí na pilu s platy. Jsou snad z Marsu?

Vlastně to chápu. Mít ve třídě třicet dárečků, kteří pořád řvou, jsou neposední, pobíhají, vyrušují, nesoustředí se, asi bych se zbláznil. Možná má takový pocit mnoho učitelů. Učitelský ouřádek rozhodně nechci snižovat. S dětmi je to prostě těžké.

Reklama

Ale požadavek učitelských odborářů, že mají dostat o patnáct procent víc na platech? Protože všechno zdražuje?

Ano, všechno zdražuje. Ale nejen učitelům. Faktury naskakují každému z nás. Energie, potraviny. Vláda na to jenom bez jakékoliv reakce čučí a mezitím pořádá mezinárodní konference. Národ, kterému velí, se potápí jako Titanik.

Proč přidávat zrovna učitelům? Jsou snad z jiné planety? Jako, že by právě jim měla být inflace kompenzována, zatímco jiným ne? Kde k tomuto postoji tito vysokoškolsky vzdělaní státní zaměstnanci přišli?

Průměrný plat učitele je už na hranici padesáti tisíc korun. To je asi sto dvacet procent průměrné mzdy v Česku. Učitelům to však nestačí, chtějí víc. A to v době, kdy se celá společnost pere s důsledky války na Ukrajině. Což se nejvíce projevuje v cenách energií.

S důsledky drahých energií se pereme všichni

Ano, i učitelům zdražuje plyn a elektřina. Pokud s tím mají problém, ať si požádají o příspěvek na bydlení. Tak jako si o něj musejí žádat všichni ostatní, kteří jsou deptaní drahými energiemi a už to nedokážou zvládnout. Že by to bylo pro učitele nedůstojné? A pro koho je to důstojné?

Reklama

Proč by měli být zrovna učitelé privilegovaní. Předbíhat frontu a stoupnout si na první místo v přidávání peněz z eráru, jehož možnosti utrácet se v následujících letech evidentně bude tenčit. Zavřou sklárny, hospody, další podniky. Neutáhnou energie. A v tom si učitelé klidně řeknou o navýšení platů o patnáct procent? Ale prosím vás, pane učiteli!

Paul Melmon z Pure Storage: Energetická krize mění priority při nákupu technologií, firmy šetří Zprávy z firem Jak současné energetické výzvy mění rozhodování o nákupu technologií? A jak může globální tlak na udržitelnost přinést klíčovou konkurenční výhodu? Paul Melmon, nový šéf pražského výzkumného a vývojového centra jedné z nejrychleji rostoucích IT společností na světě, vidí na trhu velké změny. nst Přečíst článek

Mimochodem, během září už šel syn se školou dvakrát do kina, pokaždé za sto korun. Chystá se škola v přírodě, výlety, stravné, jsou tu kroužky. Vše platí rodiče, jde to do desítek tisíc korun ročně. Neplatí to škola, ani učitelé, kteří v jednu odpoledne po vydatném obědě ve školní jídelně za čtyřicet korun odcházejí domů.

Lidé ze soukromého sektoru, kteří jsou v práci do šesti nebo do sedmi hodin večer, platí na daních platy učitelů, kterých máme v Česku sto padesát tisíc. Takže, prosím, dámy a páni učitelé, trošku se zklidněte. Žijte se svými žáky a jejich rodiči a přestaňte neustále žádat další a další peníze. Platy vám za poslední dva roky rostly nejrychleji ze všech pracovních skupin celé společnosti. Už jste nad celorepublikovým průměrem na hodnotách, které jste v minulosti žádali. Asi si je i zasloužíte. Ale přestaňte tlačit na pilu.