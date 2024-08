ANO vyloučilo obviněného Hrabáče. První tak vážný případ v hnutí, uvedl Babiš

Předsednictvo opozičního ANO rozhodlo o vyloučení obviněného chomutovského primátora Marka Hrabáče z hnutí. Po jednání vedení ANO to oznámil jeho předseda Andrej Babiš. Lídrem kampaně pro krajské volby v Ústeckém kraji bude místopředseda hnutí Richard Brabec, který je na kandidátce na 13. místě. Vést ji původně měl právě Hrabáč.

Částku 397 430 korun, která odpovídá všem příspěvkům, které Hrabáč poskytl hnutí ANO, věnuje hnutí na dobročinné účely, řekl Babiš. Vedení subjektu zároveň vyzvalo ústeckou krajskou organizaci, aby urychlila proces Hrabáčova odvolání z funkce chomutovského primátora a radního Ústeckého kraje.

Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO) i chomutovský náměstek primátora Milan Märc (Nový Sever) se shodli, že dřívější odvolání Hrabáče z jeho funkcí by bylo možné, ale rozdíl by činil jen několik dní. Pravomoc odvolat krajského radního či primátora mají v obou případech zastupitelé. Namísto 3. září v Chomutově a 9. září na kraji by se uskutečnilo v posledním srpnovém týdnu.

„Uvidíme, třeba bychom mohli spojit nepříjemné s užitečným,“ řekl Schiller s tím, že nemá s dřívějším svoláním zastupitelů problém. Podle něj by mohli probrat i jiné body. Problém by však mohl nastat, kdyby někteří zastupitelé nedorazili. „Otázkou je, jestli by bylo zastupitelstvo usnášeníschopné. Jsou dovolené,“ uzavřel Märc.

První takové stíhání

Babiš uvedl, že se jedná o první selhání dlouholetého člena ANO. „My to netolerujeme. Měli jsme dva případy, kdy se k nám infiltrovali dva lidi z ODS původně. Řešíme to radikálně, jinak než ODS,“ řekl. Babiš je sám obžalován v kauze dotace pro areál Čapí hnízdo. V případu dosud nepadlo pravomocné rozhodnutí.

Hnutí v minulosti kvůli kauzám vyloučilo pardubického exprimátora Martina Charváta či bývalého místostarostu a radního městské části Brno-střed Jiřího Švachulu. Oba byli dříve také členy ODS.

„Za 12 let naší existence je to první vážný případ. Samozřejmě z toho vyvodíme důsledky, protože je to jednoznačně problém i naší krajské organizace,“ poznamenal Babiš. „Byl to šok, protože nikdo to netušil a je to špatně, a proto to radikální rozhodnutí. Nám trvalo šest hodin, než jsme pana Hrabáče vyškrtli z kandidátky. Podle stanov jsme museli ho teď vyloučit rozhodnutím předsednictva,“ dodal.

Předsednictvo ANO zároveň uložilo karlovarské organizaci, aby učinila kroky k vypovězení koaliční smlouvy na tamním magistrátu kvůli obvinění radního pro dopravu Petra Bursíka (ODS). Ten už oznámil, že skončí v radě města a pozastaví své členství v ODS. Koalici tam tvoří ANO, Karlovaráci a Spolu.

Z karlovarské organizace ANO dnes na dotaz ČTK zatím nikdo nereagoval. Předseda ODS v Karlovarském kraji a zastupitel ODS v karlovarském zastupitelstvu Jiří Vaněček řekl, že informaci o chystaném vypovězení smlouvy slyší poprvé. „Koalice se řídí podle koaliční smlouvy a ta v případě nějakých problémů předpokládá smírčí řízení. My jsme na situaci s panem Bursíkem reagovali rychle a navrhli jsme koalici místo něj náhradníka. Koaliční smlouva by se měla vypovídat, až dojdou všechny možnosti nebo pokud by nefungovala, teď k tomu nevidím důvod,“ uvedl Vaněček. ANO podle něho může smlouvu vypovědět jednostranně, to by ale považoval za zvláštní.

V případu ovlivňování zadávání veřejných zakázek kriminalisté dosud obvinili 14 lidí a pět společností. Hrabáčovi hrozí až 12 let vězení.