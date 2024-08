Chudí důchodci? Ale kdeže. Teď jsou nejbohatší, další generace už budou muset investovat samy

Vzhledem ke stavu veřejných financí a nepříznivému demografickému vývoji se generace budoucích důchodců budou muset na penzi připravit samy.

Dnes připadá na jednoho důchodce tři a půl ekonomicky aktivních obyvatel, za 30 let to budou pouze dva. V penzi důchodci tráví v průměru 24 let. Teď jsou sice starobní důchodci v poměru k hrubé mzdě nejbohatší, co kdy byli, ale to se s úpravami důchodového systému změní.

Systém důchodového pojištění v České republice čelí značným výzvám, které vyžadují rychlé a efektivní řešení. Aktuální výdaje na důchody tvoří přibližně třetinu státního rozpočtu, což představuje necelých 600 miliard korun ročně. Z této částky si stát musí půjčovat 75 miliard korun, což odpovídá 1 procentu českého HDP. Pokud nedojde k zásadním změnám, očekává se, že do poloviny tohoto století by tento dluh mohl dosáhnout až 5 procent HDP. To by pro stát v dnešních cenách znamenalo půjčit si každý rok přes 350 miliard korun pouze na důchody.

Problémy důchodového systému

Jedním z hlavních problémů je nepříznivý demografický vývoj. Počet ekonomicky aktivních obyvatel na jednoho důchodce se neustále snižuje. Zatímco před třiceti lety připadalo na jednoho důchodce pět ekonomicky produktivních obyvatel, dnes jsou to tři a půl a za třicet let to budou pouze dva. K tomu se přidává prodlužující se délka života v důchodu. Před padesáti lety trávili důchodci v penzi průměrně 15 let, dnes je to již 24 let, přičemž odborníci považují za ideální dobu zhruba 21,5 let.

Nutnost důchodové reformy

„Nedávno schválená důchodová reforma je krokem správným směrem, i když jde spíše o menší úpravy než o skutečnou reformu. Pro skutečnou udržitelnost důchodového systému je nezbytné přijmout radikálnější opatření. Jedním z těchto kroků je přesun větší odpovědnosti za šetření na důchod na občany. Tento krok by měl jít ruku v ruce se státní podporou, aby lidé měli o důvod navíc si na důchod investovat sami,“ uvádí Jiří Fajt, investiční specialista ze společnosti FinGO.

Přesun odpovědnosti na občany

Vzhledem ke stavu veřejných financí se státu nelze divit, že část odpovědnosti za důchodové zabezpečení přesouvá na občany. Každý člověk tak bude mít vlastní finanční budoucnost pod kontrolou. Důchodová reforma neznamená, že v budoucnu nebudou mít Češi žádný důchod, ale že se bude měnit poměr mezi důchody a průměrnou mzdou. V současnosti jsou důchodci nejbohatší ve vztahu k hrubé mzdě, ale reálná hodnota důchodů bude v budoucnu klesat.

„Všichni nějaký důchod mít budeme, dokonce bude nominálně vyšší než důchody současné. Momentálně jsou starobní důchodci v poměru k hrubé mzdě nejbohatší, co kdy byli, přibližně 55 procent k hrubé mzdě. K čisté mzdě je poměr samozřejmě jiný, okolo 60 procent. Důchody tedy nominálně porostou neustále, ale reálně budou klesat,“ pokračuje Jiří Fajt.