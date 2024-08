Senátor Wagenknecht: Česká iniciativa byla předražená, vláda tak pro Ukrajince nakoupila méně munice

Munice pro bojující Ukrajinu z české muniční iniciativy byla podle senátora Lukáše Wagenknechta (Piráti) předražená o 1,4 miliardy korun a kvůli tomu se jí nakoupilo asi o 20 tisíc kusů méně. Senátor to řekl na jednání senátní komise pro dohled nad veřejnými prostředky, které předsedá a která tam měla toto téma projednávat. Komise nakonec bod z jednání pro dnešek vyřadila. Někteří členové komise poukazovali na to, že materiál dostali až v pondělí večer. Doporučovali také, aby se bod řešil v utajeném režimu.

Náměstek ministryně obrany Daniel Blažkovec členy komise upozornil na to, že pokud bude jednání otevřené, nebude moci říct nic konkrétního. Z debaty vyplynulo, že senátoři neodmítají o muniční iniciativě jednat. „Opravdu se nebráním tomu, aby to bylo projednáno někdy jindy,“ řekl předseda klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra. Senátorka Jitka Seitlová (KDU-ČSL a nezávislí) uvedla, že pokud se bude komise tímto tématem zabývat, bude muset získat utajované informace, aby se mohla správně rozhodnout.

Předseda komise Wagenknecht argumentoval tím, že v jeho materiálu není žádná režimová informace. „Bavíme se o nehospodárném nakládání ve výši 1,4 miliardy v oblasti munice,“ poznamenal. Zdůraznil také, že údaje má ověřené od příslušného výboru ukrajinského parlamentu, který si je ověřoval na tamním ministerstvu obrany. V materiálu pro senátory také uvádí, že u druhé části dodávky munice v objemu 80 tisíc kusů hrozí nadhodnocení ceny o 505 milionů korun.

MInisterstvo obrany už letos v dubnu uvedlo, že klade důraz na to, aby muniční iniciativa byla transparentní. „Prvním základním prvkem transparentnosti vůči partnerským státům je to, že Česká republika nemá v procesu žádné rozhodovací pravomoci. Je pouze prostředníkem, který zcela transparentně předkládá donorským zemím nabídku. Stát, který se rozhodne Ukrajině pomoci, se následně rozhodne, co odpovídá jeho představám a jakým způsobem bude munice nakoupena,“ uvedlo ministerstvo.

Úřad si stojí za svým

Úřad dubnové vyjádření zopakoval. Uvedl také, že transparentnost zajišťuje i meziresortní dohledová komise. Dárcovské země dále mohou na české ministerstvo vyslat svého zástupce, aby na proces dohlížel. „V současné době této možnosti využilo Dánsko, další země nabídku zvažují,“ dodal úřad.

Do konce roku by podle dosavadních informací mělo dorazit na Ukrajinu půl milionu kusů munice. Česká muniční iniciativa shání pro Ukrajinu dělostřeleckou munici v zemích mimo Evropskou unii. Před časem dorazila na Ukrajinu první zásilka zhruba 50 tisíc kusů munice. Česko na iniciativě spolupracuje zejména s Nizozemskem a Dánskem.

