Úplatky i machinace s tendry. Primátor Chomutova Hrabáč z hnutí ANO míří do vazby

Tři ze 14 obviněných v kauze machinací s tendry včetně chomutovského primátora Marka Hrabáče (ANO) a bývalého šéfa Správy a údržby silnic Ústeckého kraje Libora Tačnera jdou do vazby, rozhodl okresní soud. Vyhověl tak návrhu žalobce Jana Svobody.

Důvody pro vzetí do vazby byly obava z maření vyšetřování, z ovlivňování svědků a obava z pokračování trestné činnosti. Soud důvodům vyhověl, žalobce ale upustil od jednoho z důvodů u Tačnera, a sice že by pokračoval v trestné činnosti.

Zadní vchod

V případu možného ovlivňování zadávání veřejných zakázek policie obvinila 14 lidí a pět společností. Soud dnes pro rozhodování o vazbě přijal různá opatření. Hrabáč byl například odveden bočním vchodem, do soudní síně se obžalovaní dostávali mimo prostor pro veřejnost. První vazební zasedání začalo v 10:15, poslední končilo asi v 18:00. Do vazby jde ještě jednatel jirkovské firmy Rocknet Ladislav Šmucr, v případu je obžalovaná také celá společnost.

Mezi obviněnými jsou i ředitelka chomutovského zooparku Věra Fryčová, ředitel chomutovské městské policie Tomáš Douda, advokát Tomáš Kindl. Karlovarský politik Petr Bursík (ODS) obviněný není, řekl Svoboda. Doplnil ale, že se o něj policie kvůli případu zajímá. Bursík v pondělí rezignuje na funkci městského radního.

Obvinění jsou stíháni kvůli přijetí úplatku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, krácení daně a poplatku, zneužití pravomoci úřední osoby a kvůli podplácení. Ne všichni jsou obvinění ze všech trestných činů. Hrabáčovi hrozí až 12 let vězení.

