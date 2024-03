ANO neochvějně dominuje předvolebním průzkumům, hnutí je na nejvyšších číslech od roku 2014

Sněmovní volby by na přelomu února a března vyhrálo hnutí ANO, dostalo by 38,5 procenta hlasů. Je to nejvyšší zisk od roku 2014, kdy agentura Kantar s průzkumem začala. Druhá ODS by měla 14,5 procenta, Piráti by dostali 9,5 procenta hlasů a hnutí SPD by volilo devět procent lidí.

Reklama

Do Sněmovny by se dostalo ještě hnutí STAN se sedmi procenty a TOP 09 s pěti procenty, vyplývá to z průzkumu Kantaru pro Českou televizi. Pokud by vládní strany ODS, TOP 09 a KDU-ČSL kandidovaly v koalici Spolu, volilo by je 20 procent lidí. ANO by v takovém případě získalo 39 procent hlasů.

V modelu s jednotlivými stranami si opoziční ANO polepšilo od ledna o 3,5 procentního bodu. Občanští demokraté si naopak o jeden procentní bod pohoršili. Zisk Pirátů se nezměnil, hnutí SPD kleslo o půl procentního bodu, hnutí STAN o půl procentního bodu vzrostlo a TOP 09 stagnuje.

Ostatní uskupení by skončila podle modelu pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny, a to poměrně výrazně. KSČM a Sociální demokracie by měly shodně 2,5 procenta a vládní lidovci by získali dvě procenta hlasů. Všechny tři strany si od minulého průzkumu pohoršily. Nejvíce sociální demokraté, kteří ztratili 1,5 procentního bodu. Další strany a hnutí jako Přísaha či Svobodní jsou už pod dvěma procenty.

Výroky Andreje Babiše? Začíná být bezpečnostním ohrožením pro Česko, uvedl Lipavský Politika Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) začíná být podle ministra zahraničních věcí Jana Lipavského (Piráti) kvůli svým výrokům bezpečnostním ohrožením Česka. Lipavský to řekl v diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Babiš v tomto týdnu kritizoval rozhodnutí české vlády přerušit konzultace se slovenskou vládou. Uvedl, že premiér Petr Fiala (ODS) úplně ničí česko-slovenské vztahy. ČTK Přečíst článek

Podle analytika Kantaru Pavla Ranochy těží ANO z toho, že má stále výrazně nejvíce pevně přesvědčených voličů. „Ztrácejí naopak především strany, které jsou pod pětiprocentní hranicí,“ uvedl. Voliči podle něj přecházejí k ANO proto, že menší strany nenabízí „nic konkrétního“. Jako důvod k volbě ANO uvádějí lidé rovněž hlavní představitele hnutí, jako je předseda Andrej Babiš, místopředseda Karel Havlíček nebo místopředsedkyně Alena Schillerová. Sociologové míní, že výsledky mohly ovlivnit i zemědělské protesty.

Pokud by vládní strany ODS, TOP 09 a KDU-ČSL kandidovaly stejně jako v minulých volbách společně, získala by koalice Spolu 49 mandátů. ANO by mělo 93 křesel, Piráti 23, SPD 21 a STAN 14. Dohromady by tak strany a hnutí současné vládní koalice ovládaly ve 200členné Sněmovně 86 mandátů. V současnosti má vládní pětikoalice v dolní komoře většinu 108 hlasů.

Reálná mzda letos vzroste o tři až čtyři procenta, řekl Stanjura Money Reálná mzda v Česku by se za letošní rok mohla zvýšit zhruba o tři až čtyři procenta. Růst by se měla začít již v prvním čtvrtletí. V pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi CNN Prima News to řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Devět posledních čtvrtletí reálná úroveň platů klesala a za poslední dva roky klesla o 11 procent. ČTK Přečíst článek

V modelu bez koalic by ANO získalo 95 poslaneckých křesel, ODS 35, Piráti 24, SPD 22, STAN 15 a TOP 09 by měla devět poslanců. Subjekty podílející se nyní na současné koaliční vládě by v takovém případě měly dohromady 83 mandátů.

Ranocha upozornil, že ANO se již začíná blížit hranici 100 mandátů a mohlo by případně získat samo většinu ve Sněmovně. „Zajímavé je také to, že nějaká potenciální koalice ANO a SPD se blíží dokonce ústavní většině,“ podotkl. K ústavní většině je potřeba 120 hlasů, nyní opoziční hnutí ANO a SPD by jich podle průzkumu měla dohromady 117, pokud by strany koalice Spolu již kandidovaly samostatně.

Do průzkumu agentury Kantar se mezi 12. únorem a 1. březnem zapojilo 1015 respondentů.