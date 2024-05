ANO dál vládne volebním průzkumům. Vzestup zaznamenali Piráti či SPD

Sněmovní volby by nyní vyhrálo opoziční hnutí ANO s 32 procenty hlasů. Na druhém místě by byla s výrazným odstupem vládní ODS s 15,5 procenta. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar CZ pro Českou televizi.

Pokud by vládní strany ODS, KDU-ČSL a TOP 09 stejně jako v posledních sněmovních volbách utvořily společnou koalici Spolu, získaly by 22,5 procenta hlasů. Samostatně by se teď lidovci do Sněmovny podle průzkumu nedostali a TOP 09 by byla právě na pětiprocentní hranici pro získání poslaneckých mandátů.

Ve volebním modelu pro jednotlivé politické strany by na třetím místě po ODS byli vládní Piráti s 11 procenty. Následovalo by opoziční hnutí SPD s devíti procenty, vládní hnutí STAN se 7,5 procenta a zmíněná TOP 09 s pěti procenty. Pod hranicí podílu hlasů pro vstup do Sněmovny by kromě lidovců zůstali hnutí Přísaha, strana SOCDEM (dříve ČSSD), komunisté či Zelení.

Výsledky stran jsou podobné jako v předchozím modelu Kantaru z letošního března. Pohoršilo si ANO o 2,5 procentního bodu a ODS a KSČM shodně o půl procentního bodu. Naopak nárůst podílu hlasů zaznamenali třeba Piráti o půl procentního bodu nebo SPD a STAN shodně o jeden procentní bod. Změny jsou ale na úrovni statistické chyby, která podle Kantaru činí 1,1 až 3,5 procentního bodu.

Při společné kandidatuře ODS, lidovců a TOP 09 v koalici Spolu by se mírně zvýšil podíl hlasů pro ANO, a to na 32,5 procenta. U Pirátů, SPD a STAN by podíly zůstaly stejné. Ve srovnání s výsledky posledních sněmovních voleb by si ANO polepšilo, kdežto hlasů pro Spolu by ubylo. Ve volbách v roce 2021 získala koalice Spolu 27,79 procenta hlasů a ANO tehdy dalo hlas 27,12 procenta voličů. Hnutí SPD tehdy dostalo 9,56 procenta hlasů a Piráti se STAN, kteří kandidovali společně, 15,62 procenta. Jiné strany se do Sněmovny stejně jako v nynějším modelu Kantaru nedostaly.

Průzkum prováděla agentura Kantar CZ od 22. dubna do 10. května. Průzkumu pro model s jednotlivými stranami se zúčastnilo 1008 lidí a průzkumu pro model s koalicí Spolu 989 lidí. Volby do Sněmovny se mají v řádném termínu konat příští rok.

