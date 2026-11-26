Ani mír na Ukrajině nemusí Evropě přinést klid, varuje studie. Rusko stupňuje sabotáže
Žhářské útoky, výbušniny a sabotáže evropské infrastruktury. Rusko podle nové studie stále častěji sahá k nebezpečnějším operacím, kterými se snaží narušit pomoc Ukrajině. Hlavními terči zůstávají Německo a Polsko. Evropské tajné služby sice dokážou více útoků překazit, Moskvu však zatím od dalších akcí neodradily. Analytici varují, že sabotážní kampaň nemusí skončit ani případným příměřím na Ukrajině.
Rusko mění způsob, jakým vede své operace proti evropským zemím. Místo průzkumu a shromažďování informací stále častěji přicházejí na řadu přímé sabotáže, žhářství a výbušniny. Ruské zpravodajské služby navíc podle nové studie Mezinárodního institutu pro strategická studia (IISS) zdokonalují své postupy, přestože evropské bezpečnostní složky dokážou překazit stále více připravovaných útoků. Největší tlak směřuje na Německo a Polsko, tedy státy, které hrají zásadní roli v dodávkách vojenské pomoci Ukrajině.
Za dvanáct měsíců do letošního září výrazně přibylo žhářských útoků a případů použití výbušnin. Zatímco počet sabotáží vzrostl, zaznamenaných průzkumných operací naopak meziročně ubylo o 49 procent. Analytici připouštějí, že předchozí průzkum evropské infrastruktury mohl sloužit k přípravě současných útoků. Přímou souvislost však zatím veřejně dostupné informace nepotvrzují.
Rusko se propadá do stále hlubší demografické krize. Loni počet zemřelých převýšil počet narozených o rekordních 764 tisíc lidí, letos má být bilance ještě horší. Od začátku války proti Ukrajině činí přirozený úbytek 3,2 milionu obyvatel. Kreml přitom chtěl populační pokles zastavit. Místo toho úřady přestaly zveřejňovat demografické statistiky.
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Rusko se propadá do stále hlubší demografické krize. Loni počet zemřelých převýšil počet narozených o rekordních 764 tisíc lidí, letos má být bilance ještě horší. Od začátku války proti Ukrajině činí přirozený úbytek 3,2 milionu obyvatel. Kreml přitom chtěl populační pokles zastavit. Místo toho úřady přestaly zveřejňovat demografické statistiky.
Na mušce jsou zbrojovky, doprava a energetika
Nejčastějšími terči ruských operací se staly evropský vojenský a obranný průmysl. Od loňského října do letošního září na něj připadalo 28 procent zaznamenaných incidentů. Dalších 22 procent útoků směřovalo proti dopravě a sedm procent proti energetice. Výběr těchto cílů podle analytiků odpovídá snaze Moskvy komplikovat dodávky vojenské pomoci Kyjevu. Nelze přitom vyloučit ani odvetný motiv za ukrajinské údery na obdobná zařízení v Rusku.
Ruské zpravodajské služby při organizování sabotáží nadále spoléhají především na lidi bez odborného výcviku, které často verbují prostřednictvím internetu. Studie však upozorňuje, že schopnosti části těchto vykonavatelů rostou a jejich operace jsou stále propracovanější. Ani zatýkání podezřelých nebo vyhošťování ruských zpravodajských důstojníků z evropských zemí zatím nedokázalo schopnost Moskvy připravovat nové útoky zásadně oslabit.
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Moskva útočí, ale pomoc Ukrajině nezastavila
Navzdory rostoucímu počtu sabotáží se Rusku podle IISS zatím nepodařilo dosáhnout hlavních strategických cílů. Útoky sice poškodily evropskou infrastrukturu, způsobily výpadky v dopravě a přinutily státy investovat více prostředků do bezpečnostních opatření, nevedly však k podstatnému omezení vojenské pomoci Ukrajině. Nezměnily ani zásadním způsobem rozhodování evropských vlád.
Právě omezená účinnost dosavadních protiopatření představuje podle analytiků problém. Evropské bezpečnostní a zpravodajské služby sice dokážou zabránit řadě bezprostředních škod, zatýkání samotných vykonavatelů ale nemá prokazatelný dlouhodobý odstrašující účinek. Studie upozorňuje, že není jasné, zda následky těchto operací představují pro ruské zpravodajské služby dostatečně vysokou cenu, aby je přiměly ke změně strategie.
Andrej Babiš odmítá spojovat další miliardy pro Ukrajinu s budoucím rozpočtem Evropské unie. Česko podle něj potřebuje peníze především na dálnice a nemocnice. Na summitu v Bruselu se tak dostal do názorového střetu s německým kancléřem Friedrichem Merzem, který požaduje, aby se na financování Kyjeva podílela celá sedmadvacítka. Babiš zároveň žádá jasnou odpověď, kdy a jak má válka skončit.
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Největší hrozbou je útok s velkým počtem obětí
Za nejvážnější riziko do budoucna analytici nepovažují samotný růst počtu incidentů. Mnohem nebezpečnější by podle nich byl útok, který by způsobil velké množství obětí nebo dlouhodobě ochromil důležitou infrastrukturu. Právě takový scénář by mohl mít výrazně závažnější důsledky než dosavadní sabotáže, které evropské státy dokázaly zvládnout bez zásadního omezení podpory Ukrajiny.
Studie zároveň představuje čtyři možné scénáře vývoje ruských nekonvenčních operací do roku 2029. Jedním z důležitých závěrů je varování, že ani případné příměří mezi Ruskem a Ukrajinou nemusí znamenat konec sabotážní kampaně v Evropě. Moskva by podle analytiků mohla pouze změnit taktiku, omezit viditelné útoky a více se zaměřit na budování sítí spolupracovníků či získávání přístupu k informačním systémům.
Pro evropské státy by tak případný útlum otevřených sabotáží nemusel znamenat konec bezpečnostní hrozby. Podle studie by mohlo jít pouze o další fázi ruských operací, v níž by Moskva připravovala podmínky pro budoucí útoky.