Bitcoin se vrací nad 60 tisíc dolarů. Analytici varují, že to nejhorší ještě nemusí být za ním
Bitcoin se po prudkém výprodeji vrátil nad hranici 60 tisíc dolarů. Oživení technologických akcií pomohlo i kryptoměnám, důvěra investorů se však zatím nevrací. Jen za poslední měsíc odteklo z amerických bitcoinových ETF více než pět miliard dolarů. Analytici proto varují, že současný růst může být pouze krátkou přestávkou před dalším propadem.
Bitcoin se po týdnech výprodejů pokouší o návrat. Největší světová kryptoměna ve čtvrtek překonala hranici 60 tisíc dolarů a během asijského obchodování posílila až o 2,2 procenta. Část zisků následně odevzdala a v časných ranních hodinách v New Yorku se její cena pohybovala kolem 60 400 dolarů, později během dne se podle webu CoinDesk pohybovala i těsně pod 61 tisíci dolary. K růstu přispělo především oživení technologických akcií, které povzbudilo zájem investorů o rizikovější aktiva. Nahoru zamířily také další kryptoměny včetně etheru a XRP, uvedla agentura Bloomberg.
Na skutečný obrat trendu je ale podle analytiků příliš brzy. Bitcoin totiž od začátku listopadu odepsal více než pětinu své hodnoty a směřuje k nejhoršímu měsíčnímu výsledku od otřesů kryptoměnového trhu před více než čtyřmi lety. Investory v posledních týdnech znepokojovaly závažné hackerské útoky, nepříznivé makroekonomické prostředí i regulatorní nejistota po amerických volbách do Kongresu. Čtvrteční růst tak zatím pouze zmírňuje ztráty, které kryptoměny během měsíce utrpěly.
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Zatímco cena bitcoinu krátkodobě roste, z amerických burzovně obchodovaných fondů navázaných na jeho hodnotu dál odtékají peníze. Jen ve středu z nich investoři stáhli 453 milionů dolarů. Za poslední měsíc tak celkový odliv překročil pět miliard dolarů, což naznačuje, že ochota sázet na rychlé zotavení kryptoměny zůstává omezená.
Bitcoinové ETF přitom při svém uvedení na americký trh v lednu 2024 vzbudily mimořádný zájem. Nyní však jejich výkonnost doplácí na slábnoucí poptávku po samotném bitcoinu. Právě pokračující prodeje prostřednictvím těchto fondů představují jeden z nejvýraznějších problémů pro případné trvalejší zotavení trhu. „Oživení zlepšilo situaci na trhu. Nenapravilo však základní problém se slabou poptávkou,“ upozornili analytici společnosti Marex ve zprávě, kterou citovala agentura Bloomberg.
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