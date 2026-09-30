Rusové opět vyhrožují Evropě jadernými údery
Rusko znovu vytahuje jadernou kartu. Kreml tvrdí, že případná blokáda Kaliningradské oblasti by mohla vyvolat jadernou odpověď, a podle mluvčího Dmitrije Peskova na to ruští diplomaté upozorňují evropské země. Moskva tak reaguje na posilování NATO v Pobaltí a debaty o možném izolování ruské exklávy v případě konfliktu.
Ruští diplomaté připomínají evropským zemím, že Moskva může v případě blokády Kaliningradské oblasti odpovědět jadernými zbraněmi. Podle ruské státní agentury TASS to uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.
Velí jednotkám, které podle jeho slov tvoří jen zlomek ukrajinské armády, ale mají na svědomí značnou část ruských ztrát. Robert Brovdi, přezdívaný Maďar, se podle ukrajinských vojáků stal pro Moskvu natolik významným cílem, že Rusko nabízí 20 milionů dolarů za informace vedoucí k jeho vypátrání. Brovdi se navíc nedávno přihlásil k útoku, při němž měl zahynout ruský generál Anton Grunis.
Postrach ruské armády. Moskva za „Maďara“ nabízí 20 milionů dolarů
Politika
Velí jednotkám, které podle jeho slov tvoří jen zlomek ukrajinské armády, ale mají na svědomí značnou část ruských ztrát. Robert Brovdi, přezdívaný Maďar, se podle ukrajinských vojáků stal pro Moskvu natolik významným cílem, že Rusko nabízí 20 milionů dolarů za informace vedoucí k jeho vypátrání. Brovdi se navíc nedávno přihlásil k útoku, při němž měl zahynout ruský generál Anton Grunis.
„Horké hlavy“
Ruské normativní dokumenty podle něj umožňují jadernou odpověď na případný pokus o blokádu Kaliningradské oblasti. Ruští diplomaté se proto snaží na tuto možnost upozorňovat „horké hlavy“ v Evropě, uvedl Peskov.
Podobně ostré varování zaznělo už na začátku týdne z ruského velvyslanectví v Belgii. To Severoatlantickou alianci obvinilo z „nezodpovědného přístupu“ ke Kaliningradské oblasti a varovalo, že takový postup zvyšuje riziko přímého ozbrojeného střetu.
Rusko se podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho snaží hybridními útoky zastrašit evropské země, narušit jejich jednotu a oslabit podporu Ukrajině. Moskva ale podle něj neuspěla ani na bojišti, ani ve snaze rozdělit spojence. Rutte zároveň vyzval členské státy aliance, aby na rostoucí počet incidentů reagovaly s klidem a koordinovaně.
Rutte: Rusko je v šachu. Selhává na bojišti i v pokusech rozdělit NATO
Politika
Rusko se podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho snaží hybridními útoky zastrašit evropské země, narušit jejich jednotu a oslabit podporu Ukrajině. Moskva ale podle něj neuspěla ani na bojišti, ani ve snaze rozdělit spojence. Rutte zároveň vyzval členské státy aliance, aby na rostoucí počet incidentů reagovaly s klidem a koordinovaně.
Kaliningradská oblast je ruskou exklávou vklíněnou mezi Polsko a Litvu. Moskva nyní reaguje na zvýšenou vojenskou aktivitu NATO v oblasti Baltského moře a na debaty o možném izolování Kaliningradu v případě konfliktu. Aliance posilování svého východního křídla zdůvodňuje obavami z ruského ohrožení členských států a reakcí na ruské vojenské, hybridní a další nepřátelské aktivity.
Ruská jaderná doktrína aktualizovaná v roce 2024 umožňuje použití jaderných zbraní mimo jiné v reakci na jaderný či jiný útok zbraněmi hromadného ničení nebo na konvenční útok, který by představoval kritické ohrožení územní celistvosti Ruska.
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