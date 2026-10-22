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newstream.cz Politika Pavel: Rusku docházejí zdroje. Hospodářská situace je velmi pochmurná

Pavel: Rusku docházejí zdroje. Hospodářská situace je velmi pochmurná

Petr Pavel
ČTK
ČTK, fry
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Evropa podle prezidenta Petra Pavla ztrácí respekt Washingtonu i Moskvy a musí rychle změnit způsob, jakým rozhoduje a vystupuje navenek. Pokud zůstane rozdělená a pomalá, hrozí jí podle něj politická bezvýznamnost. V rozhovoru pro německý Bild zároveň varoval před ruskou hybridní válkou, další eskalací konfliktu i snahou Moskvy vyvolat novou uprchlickou vlnu z Ukrajiny.

Evropa se musí rychle změnit, jinak přestane být pro světové mocnosti relevantním hráčem. Prezident Petr Pavel to řekl v rozhovoru pro německý deník Bild během své dvoudenní návštěvy Německa. Podle něj Spojené státy ani Rusko Evropu v současnosti neberou dostatečně vážně, protože vidí její vnitřní rozdělení, slabost a pomalé rozhodování.

„Protože vidí, jak jsme rozdělení, jak jsme slabí, jak dlouho to u nás trvá, než přijmeme vůbec nějaké rozhodnutí,“ popsal Pavel důvody, proč podle něj Washington a Moskva Evropu nevnímají jako dostatečně silného partnera. „Pokud to velmi rychle nezměníme, staneme se irelevantními,“ dodal. Evropa by podle něj měla vytvořit vlastní vyjednávací pozici a určit člověka nebo skupinu lidí, kteří ji budou zastupovat při jednáních o ukončení války na Ukrajině.

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Český prezident zároveň upozornil, že téměř pět let rozsáhlé války vyčerpává také samotné Rusko. „Sociální situace tam není dobrá, hospodářská situace je velmi pochmurná,“ uvedl. Vladimira Putina by podle něj bylo možné přimět k jednání například příslibem budoucího obnovení hospodářských vztahů a obchodu, což by pro Moskvu mohlo být lákavé. Podmínkou by ale muselo být příměří na Ukrajině.

Pavel se vyjádřil také k samotnému ruskému prezidentovi. Putin podle něj trpí „až obsesivním strachem, že jej někdo zabije“ a pohybuje se pouze mezi úzkou skupinou lidí, kteří mu filtrují informace. Český prezident se proto domnívá, že Putin může být stále přesvědčen, že ruská vojenská operace na Ukrajině probíhá úspěšně.

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Otevřený střet s Ruskem podle Pavla nelze vyloučit

Pavel zároveň varoval, že další eskalace na východě Evropy může nakonec vést až k otevřenému vojenskému konfliktu mezi Evropou a Ruskem. Kreml podle něj už nyní vede proti evropským zemím hybridní válku, jejímž cílem je oslabovat soudržnost Evropské unie a NATO.

„Cílem této kampaně je především zasít nesvár do EU a NATO, posílit nedůvěru v instituce a odradit nás od další podpory Ukrajiny,“ uvedl prezident. Podle něj se Moskva zároveň snaží vyvolat další migrační tlak na Evropu prostřednictvím nové uprchlické vlny z Ukrajiny.

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