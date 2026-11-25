Rusko vymírá. Počet obyvatel denně klesá o více než 2000 lidí, nepomůže ani migrace
Rusko se propadá do stále hlubší demografické krize. Loni počet zemřelých převýšil počet narozených o rekordních 764 tisíc lidí, letos má být bilance ještě horší. Od začátku války proti Ukrajině činí přirozený úbytek 3,2 milionu obyvatel. Kreml přitom chtěl populační pokles zastavit. Místo toho úřady přestaly zveřejňovat demografické statistiky.
Rusko ztrácí obyvatele nejrychlejším tempem od pandemie covidu-19. Podle odhadů demografa Alexeje Rakši loni v zemi zemřelo o 764 tisíc lidí více, než se narodilo. Jde o nejhorší přirozený úbytek obyvatelstva od roku 2021, kdy během pandemie počet úmrtí převýšil počet narozených o 1,04 milionu. Na nová čísla upozornil server The Moscow Times, podle něhož ruské úřady přestaly oficiální demografické údaje zveřejňovat už na jaře loňského roku.
Namísto obratu k lepšímu přišel další propad porodnosti. Ruský statistický úřad Rosstat na jaře 2025 přestal zveřejňovat demografické statistiky poté, co počet narozených dětí klesl pod minima zaznamenaná během hospodářské krize v 90. letech. Veřejnost tak přišla nejen o údaje o narozených a zemřelých, ale také o statistiky sňatků, rozvodů a dokonce i o aktuální informace o celkovém počtu obyvatel země.
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Podle posledních dostupných oficiálních údajů mělo Rusko k 1. lednu 2025 přibližně 146,12 milionu obyvatel. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 přitom počet zemřelých převýšil počet narozených o 3,2 milionu. Podle údajů citovaných The Moscow Times toto číslo zahrnuje také 500 až 700 tisíc úmrtí souvisejících s válkou. Za posledních deset let dosáhl celkový přirozený úbytek 5,6 milionu lidí, což odpovídá přibližně celému počtu obyvatel Petrohradu.
Rusko může přijít o další miliony. Nepomůže ani migrace
Výhled do dalších desetiletí není o mnoho příznivější. Podle projekce Rosstatu zveřejněné v roce 2023 bude Rusko v období let 2023 až 2046 čelit přirozenému úbytku 12,7 milionu obyvatel. Celková populace by se měla snížit ze 146,4 milionu na začátku roku 2023 na přibližně 138,8 milionu v roce 2046. Šlo by o nejnižší počet obyvatel od roku 1981.
Prognóza přitom počítá s tím, že do země bude každoročně přicházet více než 200 tisíc migrantů. Do roku 2046 by se jejich celkový příliv měl vyšplhat na 4,8 milionu lidí. Ani to však nebude stačit k vyrovnání demografických ztrát, protože migrace by kompenzovala pouze přibližně dvě pětiny přirozeného úbytku obyvatelstva.
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Bitva o Pokrovsk měla Rusko stát přes 100 tisíc životů
Do nepříznivého populačního vývoje vstupují také vysoké ztráty ruské armády na Ukrajině. Podle The Moscow Times přišla ruská armáda při dobývání Pokrovska na východě Ukrajiny o více než 100 tisíc zabitých vojáků. Server se odvolává na údaje, které údajně získali hackeři po průniku do systémů Rosstatu. Tyto informace tak pocházejí z neoficiálně získaných dat.
Bitva o Pokrovsk trvala podle serveru od srpna 2024 do letošního února. Pokud jsou uvedené údaje správné, počet zabitých ruských vojáků by překonal ztráty Rudé armády při dobývání Berlína v dubnu a květnu 1945, kdy podle citovaných odhadů zahynulo přibližně 80 tisíc sovětských vojáků.
Demografické prognózy tak ukazují, že Rusko čelí dlouhodobému problému, který se nedaří zastavit ani přes opakované Putinovy sliby. Pokračující válka přitom představuje další zátěž pro zemi, jejíž počet obyvatel přirozenou cestou klesá už řadu let.
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