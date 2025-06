Strach a chaos. Protesty v LA se stupňují, Trump vyzval k zatýkání

Napětí v Los Angeles se vystupňovalo, když v reakci na mimořádné nasazení Národní gardy prezidentem Donaldem Trumpem vyšly do ulic tisíce lidí.

Protestující na krátkou dobu zablokovali klíčovou dálnici a zapalovali samořiditelná auta, zatímco pořádkové síly proti nim použily slzný plyn, gumové projektily či zábleskové granáty. Trump na své sociální síti označil situaci za skutečně špatnou a vyzval k nasazení vojáků a zatýkání lidí v maskách. Losangeleská policie prohlásila celé centrum města za „nepovolené shromáždění“.

Situace v druhém největším americkém městě se vyhrotila během třetího dne protestů poté, co Trump proti vůli kalifornského guvernéra Gavina Newsoma nasadil proti demonstrantům příslušníky Národní gardy. Protesty vypukly v pátek poté, co imigrační úřady provedly ve městě sérii razií a zadržely nejméně 44 lidí za údajné porušení imigračních předpisů. Jednalo se o zatím poslední z řady podobných zátahů provedených v řadě amerických měst v rámci rozsáhlé snahy Trumpa zakročit proti nelegální imigraci.

Nedělní protesty v čtyřmilionovém Los Angeles se soustředily do několika bloků v centru města. Někteří demonstranti se večer rozešli s tím, jak policie prohlašovala shromáždění za nepovolená, předzvěst toho, že policisté začnou zatýkat lidi, kteří se nerozejdou. Ti, kteří zůstali, házeli na policisty předměty zpoza provizorní bariéry, která se táhla přes celou šířku ulice. Jiní vrhali kusy betonu, kameny, elektrické skútry a zábavní pyrotechniku na příslušníky kalifornské dálniční policie a jejich vozidla zaparkovaná na uzavřené dálnici 101.

Nasazení asi 300 příslušníků Národní gardy vyvolalo mezi obyvateli města hněv a strach, píše AP. Gardisté byli nasazeni zejména na ochranu federálních budov, včetně detenčního střediska v centru města, kde se demonstranti soustředili. Šéf losangeleské policie Jim McDonnell uvedl, že demonstranti policisty „zahltili“. Podle něj se mezi nimi objevili i pravidelní agitátoři, kteří přicházejí na demonstrace s cílem rozdmýchávat nepokoje. Policie během víkendových protestů pozatýkala několik desítek lidí.

Trump v několika příspěvcích na své síti Truth Social v neděli pozdě večer washingtonského času označil situaci v Los Angeles za skutečně špatnou a McDonnellovi vzkázal, ať proti demonstrantům nasadí vojáky a policie zatýká lidi v maskách či rouškách.

Velení amerických ozbrojených sil podle CNN uvedlo, že je připraveno v případě dalšího vyhrocení situace vyslat do akce 500 příslušníků námořnictva.

Protesty postavily demokraty řízené Los Angeles, kde podle sčítání lidu tvoří velkou část obyvatel Hispánci a lidé narození v zahraničí, proti republikánskému prezidentovi, který si v rámci svého druhého funkčního období stanovil za cíl tvrdě zakročit proti nelegální migraci. Guvernér Newsom a starostka Los Angeles Karen Bassová Trumpovo nasazení Národní gardy kritizovali, podle nich pouze způsobil strach a chaos.