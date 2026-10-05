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newstream.cz Zprávy z firem Rusko řeší podezření na mor. Zemřela vědkyně, 189 lidí je pod dohledem

Rusko řeší podezření na mor. Zemřela vědkyně, 189 lidí je pod dohledem

nemocnice v Rusku
iStock
Jiří Frydlewicz
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Téměř 200 lidí je v ruské Irkutské oblasti pod lékařským dohledem poté, co zemřela zaměstnankyně protimorového výzkumného ústavu. Místní média píší o podezření na plicní mor a karanténě nemocnice v Šelechově, ruské úřady ale výskyt nákazy zatím nepotvrdily.

V ruské Irkutské oblasti na východní Sibiři je pod lékařským dohledem 189 lidí kvůli podezření, že mohli přijít do kontaktu s morem. Opatření následovala po úmrtí zaměstnankyně protimorového výzkumného ústavu v Irkutsku. Okresní nemocnice ve městě Šelechov, kde žena zemřela, je podle místních médií v karanténě.

Ruské úřady však výskyt moru oficiálně nepotvrdily. Rospotrebnadzor uvedl, že zaměstnankyni byla diagnostikována „pneumonie neznámé etiologie“ a že hygienická a epidemiologická situace v Irkutské oblasti, Irkutsku i Šelechově zůstává stabilní. Rozšířené testování podle úřadu neodhalilo mikroorganismy související s její pracovní činností.

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Média píší o plicním moru

Podle serveru The Moscow Times a telegramových kanálů Mash a Shot onemocněla sedmadvacetiletá žena po návratu z pracovní cesty do Burjatska. V regionu poblíž hranic s Mongolskem bylo dříve hlášeno ohnisko moru, přičemž podle Mash jsou tam hlavními přenašeči infekce sysli.

Po návratu se u ženy měly objevit příznaky zápalu plic. Lékaři podle médií původně uvažovali o těžkém průběhu covidu-19, následně jí však měl být v nemocnici diagnostikován mor. Žena byla připojena na plicní ventilaci, zachránit se ji ale nepodařilo.

Šéf nedaleké Burjatské republiky Alexej Cydenov podle jednoho z předchozích sdělení uvedl, že žena zemřela na blíže nespecifikovanou formu moru. Ruské zdravotnické úřady ale tuto diagnózu nepotvrdily.

Nemocnice zastavila příjem i propouštění pacientů

Po úmrtí ženy byla podle kanálu Shot v nemocnici vyhlášena karanténa. Na několika odděleních se měl zastavit příjem i propouštění pacientů a lidé, kteří přišli se ženou do kontaktu, byli umístěni pod lékařský dohled. Podle médií zatím nevykazují příznaky nákazy a jejich testy jsou negativní.

Gubernátor Irkutské oblasti Igor Kobzev podle agentury TASS hovořil pouze o podezření na „vysoce nebezpečnou infekci“. Regionální vláda kvůli situaci svolala mimořádné zasedání hygienicko-epidemiologické komise, kterého se účastnila také šéfka Rospotrebnadzoru Anna Popovová.

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Situaci sleduje i Bílý dům

Zprávy o podezřelém případu a souvisejících karanténních opatřeních sleduje také Bílý dům. Podle serveru Axios představitel Trumpovy administrativy uvedl, že americká vláda o situaci ví, monitoruje ji a vyhodnocuje možné další kroky.

Mor způsobuje bakterie Yersinia pestis. Plicní forma patří podle WHO mezi nejsmrtelnější infekční choroby a může se šířit mezi lidmi vzduchem nebo přenosem ze zvířat na člověka. Mezi příznaky patří horečka, bolesti hlavy a obtížné dýchání. Podle The Moscow Times nebyl v Rusku od roku 2017 zaznamenán žádný případ moru u člověka.

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Lepší život jako téma čísla

Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.

Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.

V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.

Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.

A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.

Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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