Ženám často chybí sebevědomí. Chci to změnit, říká moderátorka Eva Čerešňáková

„Život je sladký i hořký zároveň. Důležitá je autenticita prožitku,“ říká moderátorka a koučka Eva Čerešňáková. Eva moderuje vlastní pořad Eva Talks. Zve si do něj inspirativní ženy, kterých se ptá nejen na to „hezké“. Obvykle v rozhovoru zabrousí na strastiplné momenty, které musely její hostky na cestě za úspěchem a životním štěstím překonat. „Chci ženy inspirovat. Pomoci jim zvýšit sebevědomí, protože sama dobře vím, jak je to s jeho nalezením náročné,“ říká Eva v rozhovoru pro silvestrovský speciál pořadu Značka: Osobně, který moderuje Katarína Krajčovičová z Newstreamu.

„To, co do Eva Talks vkládám, je autenticita. Co říkám, to také žiji. Bavím se s hostkami otevřeně. O pozitivních i méně příjemných věcech,“ dodává Eva. Sama si na na sobě cení, že umí být velmi empatická a otevřená. Otevřenost i ochotu sdílet pak očekává i od svých hostů.

A proč si jako partnera do dialogu vybírá pouze ženy? „Ženy to v určitých životních situacích mají těžší než muži. Chci jim prostřednictvím příběhů silných žen pomáhat získat sebevědomí, zbavit je zbytečných strachů, které mnohé z nás zbytečně brzdí,“ říká.

Při výběru hostů do Evy pořadu rozhodují dvě věci. „Je to zajímavý životní příběh, bez ohledu na to, zda je daná žena známá nebo ne. A druhý faktor je úspěšnost. Nevěřím, že žena, která je 20 let v byznysu, nemusela překonat žádné překážky či řešit obtížná dilemata,“ dodala.

Eva působí také jako osobní koučka, některé znalosti z oblasti psychologie a osobního rozvoje jí pomáhají i při práci moderátorky. Lépe se naladí na daného hosta a umí klást i citlivé otázky, které nezůstávají bez konkrétních odpovědí.

Studium koučinku jí pomohlo ujasnit si i její další směřování. Tím je pomoc ženám s budováním jejich sebevědomí. „Vzhledem k mým dosavadním životním zkušenostem, kdy jsem sama bojovala se svým sebevědomím, byla moje volba jasná,“ uvedla na závěr.

Jak Eva vnímá svoji osobní značku, jaké momenty z rozhovorů Eva Talks byly pro ni inspirativní a na jaké další hosty se budou moci diváci těšit? To se dozvíte v dalším díle pořadu Značka: Osobně v úvodu tohoto článku.

