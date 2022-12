Cristina Muntean: Výstřednost nevadí. Autentičnost je nejlepším osobním marketingem

V současnosti sociální sítě podporují obraz dokonalé sebeprezentace. Chceme zapadnout, což je přirozená lidská potřeba. „Osekáváním všeho, co si myslíme, že není dokonalé a nepatří k nám, ztrácíme na autenticitě,“ upozorňuje Cristina Muntean, expertka na osobní značku a strategickou komunikaci. „Když komunikujeme svůj osobní faktor bizarnosti beze strachu, naše osobní značka se stává nezapomenutelnou,“ dodává Cristina v pořadu Newstreamu s názvem Značka: Osobně.

Cristina Muntean se narodila v rumunské Transylvánii. V České republice působila od roku 2005 jako ekonomická novinářka pro Czech Business Weekly, v té době jediný anglicky píšící magazín v Česku, který však o pět let později vlivem ekonomické krize ukončil činnost. Cristina zužitkovala své zkušenosti z médií a založila společnost Media Education CEE, která se zaměřila na poradenskou činnost v oblasti komunikace. Později jí vyšla také kniha Vy jako značka - Osobní branding pro kariérní rust. A v roce 2019 zorganizovala na téma personal brand první digitální summit.

U osobní značky se prolíná soukromý a profesní život a je důležité si pojmenovat, jaké jsou hranice toho, co chceme komunikovat navenek. „Zaleží na každém z nás, jak vnímá svá citlivá místa. Je to individuální záležitost,“ říká Cristina a přidává tip jak si nastavit hranice v komunikaci. „Je to jako semafor. Zelená představuje témata, o kterých chceme a můžeme mluvit vždy. Oranžová znamená, že k některým tématům se vyjadřuji jen za určitých okolností a červená představuje témata, ke kterým se nevyjadřujeme vůbec. Je důležité to mít pojmenované,“ uvedla v pořadu Značka: Osobně Kataríny Krajčovičové.

Životní tranzice

Při budování osobní značky je podle Cristiny také důležité si ujasnit své krátkodobé a douhodobé cíle, umět si odpovědět na otázku, proč to děláme. „Nezapomínejte své ‚proč’ komunikovat ostatním, vyhnete se mnoha komplikacím,“ radí Cristina.

Život přináší řadu plánovaných i neplánovaných profesních změn. „Pokud jde o ty předem očekávané, je dobré se na ně mentálně a emočně připravit. Například se začít propojovat s kolegy na LinkedInu. A pozor, to, že jde o plánovanou změnu, neznamená, že je snazší,“ podotýká Cristina a připojuje příklad ze své profesní kariéry.

Po 10 letech působení v České republice se lektorka s rumunskými kořeny rozhodla přestěhovat na Madeiru. Její byznys nyní zažívá nelehkou tranzici z národní na mezinárodní úroveň. „Vnímám, jak musím v sobě rozvinout jiný druh myšlení. Poprvé mám klientku z USA a můj přístup i uvažování musí být globální. Řeším například otázky, jak nastavit cenu, i to, jak se sladit podle časových pásem,“ prozrazuje Cristina.

A jak by si odpověděla na otázku proč to dělá? „Je to nevyhnutelné, na národní úrovni už jsem se neměla kam dál posouvat. Přesunem byznysu do onlinu pracuji chytřeji, získám víc času i více vydělám,“ dodala expertka na osobní značku.

V rozhovoru s Cristinou Muntean se kromě jiného dozvíte, jaký drink pro ni připravili v Monkey Bar Prague jako výraz jeho osobní značky.

Sledujte i další epizody pořadu Značka: Osobně:

