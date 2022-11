Adriana Jahňáková: Jak se připravit na krizi? Chce to odolnost

Vše co děláte, o vás něco vypovídá. Osobní brand tvoříte i na základě toho, jestli přijdete brzy, pozdě nebo vůbec, míní Adriana Jahňáková, CEO společnosti Lego pro ČR a SR. „Čím silnější osobní značku člověk má, tím jistěji se může cítit i v případě krize na pracovním trhu," dodala. Adriana byla první hostkou nové videosérie Newstreamu. Pořad jsme nazvali Značka: Osobně. Katarína Krajčovičová si do něj zve vlivné osobnosti se zajímavou profesní cestou.

Adriana Jahňáková je generální ředitelka společnosti Lego pro Českou republiku a Slovensko. Dříve působila na pozici senior marketing directora pro LEGO REMEEA. Marketingu se věnovala i na předchozích pracovních pozicích. A to jako brand manager pro Coca-Colu, kde působila jistý čas i v Chorvatsku a Řecku, kde vedla mezinárodní týmy. Její pracovní portfolio ještě doplňují zkušenosti z pozice brand managera pro Plzeňský prazdroj, SAB Miller či Procter & Gamble.

Navzdory svým marketingovým znalostem Adriana v pořadu Kataríny Krajčovičové z Newstreamu nehýřila poučkami o tom, co je osobní značka. Její vnímání i popis vycházel čistě z osobní a kariérní zkušenosti: „Osobní značka je, když se zeptáte na názor druhé osoby a ta vás popíše do jedné minuty,“ říká Jahňáková a dodává: „Everything communicates – vše co děláte o vás něco vypovídá. Ať přijdete brzy, nebo pozdě, nebo vůbec. To všechno o vás něco říká. I když nic neřeknete, i to vás charakterizuje.”

Sama Adriana se však dlouho strategickému budování osobní značky nevěnovala. „Detailně jsem nad tím nikdy nepřemýšlela. V posledních letech však působím na pozicích, v nichž reprezentuji nejen sebe, ale celou firmu. Více se tak už zamýšlím, na jakých fórech chci vystupovat, o čem chci mluvit.“

V rámci svého vystoupení na konferenci Equal Pay Day na jaře letošního roku Jahňáková předpovídala, že svět za 50 let postihne energetická krize. Ona však přišla už teď. A obavy z budoucnosti působí i na kariérní oblast. Čím silnější osobní značku člověk má, tím jistěji se může cítit i v případě krize na trhu práce. Jako odpověď na krizi vidí Adriana v osobním přístupu a zvyšování odolnosti na vnější tlak. Ten nakonec rozhodne.

V rozhovoru s šéfkou Lega se kromě jiného dozvíte, jaký drink pro Adrianu připravili v Monkey Bar Prague jako výraz její osobní značky.