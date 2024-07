Video: Chátrající pivovarskou spilku koupil nadšenec od města. Nyní jí vrací ztracený lesk

Památkou v Česku nemusí být jen zámky či tvrze, ale třeba také pivovarská spilka. To potvrzuje další pokračování seriálu Inspektoři památek zasahují, jehož hrdinové se tentokrát vydají do obce Valeč.

Pivovar byl po mnoho dekád důležitou součástí centra Valče. Neúprosná minulost sice dala zaniknout hlavní pivovarské budově, ale zachovaly se pivovarská konírna a spilka.

„Obec nabídla k prodeji spilku. Jakub Hadrava, umělec, se bál, že ji nějaký místní bafuňář koupí a zbourá, a tak spilku koupil a dává ji znovu dohromady. Jen střecha stála tři miliony, ze svého přitom dal půlku,“ vypráví začátek příběhu rekonstrukce Valečského pivovaru autorka seriálu Zora Cejnková. „Původní záměr přitom byl, že zde majitel bude mít ateliér. Jak to s tímto záměrem v současnosti vypadá, se dozvíte v dalším díle Inspektorů,“ dodává Cejnková.

Pivovar ožívá

Hadrava spolupracuje s Jiřím Bauerem a Vojtěchem Vaskem, kteří ve Valči obnovují tradici pivovarnictví. Nový Pivovar Valeč plánuje výstav 1500 hl ročně a jeho sládek si již získává věhlas nejen pro zvládnutí tradice čistých českých ležáků, ale též pro široký záběr a invenci na poli zahraničních a moderních pivních stylů.

