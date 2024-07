Video: Mladá rodina zachraňuje poslední dům v zaniklé obci. Zdobí jej unikátní arkáda

Lenka a Jan Augustovi již deset let vracejí lesk zchátralému statku, který je poslední nemovitou památkou na zaniklou obec Vysočany v Karlovarském kraji. Jde o architektonický unikát, který však potřebuje ještě spoustu péče, jak uvidíte v závěrečné epizodě seriálu Inspektoři památek zasahují.

„Tady to vypadá, jako na náměstí v Telči,“ říká jeden z Inspektorů památek ze stejnojmenného seriálu, když přichází k polorozbořenému statku. Jeho dominantou je přitom arkáda, o níž majitel Jan Augusta s humorem říká, že tam je proto, aby se do chlíva mohlo vstupovat suchou nohou. A zároveň uznává, že tento prvek pro místní architekturu není vůbec obvyklý. „Spíše jižní Morava,“ dodává.

Denkův statek číslo popisné 7 je poslední nemovitou památkou na zaniklou obec Vysočany. Jeho charakteristickými znaky jsou tvary oken, dveří, stropní klenby, fasády a arkáda na dvoře.

„Zkázu obci přinesl odsun německého obyvatelstva v roce 1946. Později obec dosídlili slovenské rodiny, které ji postupně kvůli nedostatku vody opustili. Denkův dvůr už byl doslova ruinou drancovanou zloději. Okolo roku 2015 se ale vše obrátilo a začala kompletní záchrana tohoto historicky cenného dvora,“ vypráví pohnutý osud památky autorka projektu Inspektoři památek zasahují Zora Cejnková.

Jaké plány má rodina Augustových s památkou? A jak starému domu sluší fotovoltaické panely? To se dozvíte v závěrečné epizodě seriálu Inspektoři památek zasahují.

