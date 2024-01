Ladislav Minčič: Ani referendum nás nezbaví závazku přijmout euro. Teď na to ale není doba

Česká republika nesplňuje většinu kritérií pro splnění eura. Přesto je jeho přijetí vlastně nevyhnutelné, protože žádný jednostranný krok typu referenda Českou republiku nezbaví závazku, že společnou evropskou měnu přijme. Jen to nebude nijak brzy. V pořadu Svět financí na CNN Prima NEWS to prohlásil ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory ČR Ladislav Minčič.

Reklama

Začít chystat kroky pro přijetí eura. Tato věta z novoročního projevu prezidenta Petra Pavla způsobila novou vlnu debat o přijetí společné evropské měny Českou republikou. Podle Ladislava Minčiče z Hospodářské komory ČR přitom v současnosti není tato debata na pořadu dne. „Česko nesplňuje většinu z Maastrichtských kritérií. Zejména co se týče tempa zadlužení,“ uvedl Minčič v pořadu Svět financí s Trinity Bank na CNN Prima NEWS. „A i ve chvíli, až je začne plnit, bude muset ještě nejméně dva roky čekat v systému ERM II,“ dodal Minčič.

Minčič zároveň upozornil, že se Česká republika nemůže jednostranně zříct závazku společnou měnu přijmout, a to ani prostřednictvím případného referenda, které by dopadlo v neprospěch přijetí eura.

„Z hlediska čistě právního není vůbec snadné se z takovéhoto závazku přijatého před dvaceti lety vyvázat nějakým jednostranným aktem České republiky.“

Eva Zamrazilová: Měnovou politiku v ideálním případě na každém zasedání uvolníme Leaders Euro není možné protlačit nějakou těsnou většinou v parlamentu s tím, že se poté zněmí politické poměry v zemi, říká Eva Zamrazilová, viceguvernérka ČNB k tématu přijetí eura, které nově otevřel prezident Petr Pavel při svém novoročním projevu. Důležité podle Zamrazilové je, aby proběhla celospolečenská debata. „Nemělo by to být přes závit populace.“ Téma by se podle ní mělo dostat mezi obyvatele se všemi plusy a mínusy, se všemi souvislostmi. A jak se budou vyvíjet úrokové sazby, které mimo jiné ovlivňují ceny hypoték? Měly by dál rychle klesat. „V ideálním případě na každém zasedání měnovou politiku uvolníme,“ říká Zamrazilová. Dalibor Martínek Přečíst článek

Výhody národní měny

Hlavní ekonom Trinity Bank v pořadu Svět financí připomněl, že náklady na měnovou konverzi, které bývají označovány za jeden z hlavních argumentů pro přijetí eura, jsou ve skutečnosti menší než benefity plynoucí z využívání národní měny.

„Například během intervencí proti koruně z let 2013 až 2017 činil pozitivní dopad pro exportéry více než 600 miliard korun. Náklady na konverzi přitom v té době činily zhruba 22 miliard korun ročně,“ uvedl Kovanda. Navíc podle aktuálních studií přestává platit, že by euro působilo nějak zásadním pozitivním efektem na vnitřní provázání evropského trhu.

Lukáš Kovanda: Česká koruna vládne. Za poslední čtyři roky je nejvýkonnější evropskou měnou Názory Koruna je v náročném období od začátku roku 2020 reálně vůbec nejvýkonnější evropskou měnou, předčí i švýcarský frank nebo euro. Přechodem na euro ztratí Česko možnost dohánět bohatší země skrze kurs, zbude jenom inflační kanál. Z hlediska vývoje nominálního kursu vůči dolaru je pak koruna druhou nejvýkonnější měnou uplynulých čtyř let, po švýcarském franku. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Firmy: Euro nás nezajímá

Hospodářská komora podle Minčiče prování po nástupu nových vlád vždy obdobný průzkum a ptají se firem, co je v podnikání trápí. Explicitně se komora ptá na to, jak důležité pro podnikatele je to, aby stát stanovil jasnou cestu k euru.

„Při nástupu vlády Andreje Babiše i vlády Petra Fialy nám vyšlo podobné číslo: pro zhruba tři čtvrtiny firem toto vůbec není téma. To neznamená, že nechtějí euro, jen to nepovažují za faktor, který by ovlivňoval jejich podnikání,“ upozornil Minčič.

Zároveň od letošního roku budou firmy moci spontánně přecházet k euru. Vláda totiž schválila možnost vést účetnictví a platit daně i v jiných měnách, než je česká koruna, konkrétně v eurech, amerických dolarech či britských librách. To podle Minčiče povede k dalšímu snížení tlaků na přijetí eura z firemní sféry.

Jaké jsou výhody a nevýhody přijetí eura pro firmy? Jak by vypadala nedávná inflační vlna, kdyby Česká republika neměla korunu, ale euro? A je euro stále ještě i ekonomický projekt, nebo již čistě politický? Sledujte celý díl pořadu Svět financí s Trinity Bank na CNN Prima NEWS.

Sledujte další epizody pořadu Svět financí s Trinity Bank

video Kamila Horáčková: Na trzích nyní budou pokračovat ohromné výkyvy Newstream TV Nahoru a dolů. Rychlé pohyby na trzích očekává v letošním roce Kamila Horáčková, ředitelka investic pro Evropu v Zurich Zurich Insurance Company a jedna z nejúspěšnějších českých manažerek ve světě. „V cenách akcií je nyní započítán nejlepší možný scénář. Když cokoli z něj nevyjde, akcie na to budou reagovat propadem,“ uvedla Horáčková v pořadu Svět financí s Trinity Bank na CNN Prima NEWS. Stanislav Šulc Přečíst článek

video Zdeněk Pohlreich: Zlevňování v restauracích fakt nečekejte Newstream TV Neumím si představit, že by restaurace začaly v příštím roce zlevňovat. To uvedl známý šéfkuchař a podnikatel v gastronomii Zdeněk Pohlreich v pořadu Svět financí s Trinity Bank na CNN Prima NEWS. A to navzdory tomu, že lze očekávat snižování cen potravin. „Suroviny tvoří v našich nákladech maximálně třetinu. A ostatní položky porostou. Restauratéři jsou navíc podnikatelé, tak musí maximalizovat zisk,“ dodal Pohlreich. Stanislav Šulc Přečíst článek

video Miroslav Singer: Schodek 300 miliard Česko nepotřebuje. Po vyrovnaných rozpočtech tu ale není poptávka Newstream TV Vláda Petra Fialy na příští rok počítá se schodkem ve výši 252 miliard korun. To je sice méně než schodek očekávaný za rok 2023, přesto jde o stále obří sumu. A žádnou změnu v této rozhazovačné rozpočtové politice podle bývalého guvernéra České národní banky Miroslava Singera nelze v následujících letech očekávat. „Samozřejmě by šlo mít nižší rozpočet, ale není po tom poptávka,“ uvedl Singer v pořadu Svět financí s Trinity Bank na CNN Prima NEWS. sta Přečíst článek

video Matěj Žák z Trezoru: Věřím, že se bitcoin podívá nad 100 tisíc dolarů Newstream TV Bitcoin se dostává do býčího trhu a jeho cena se dostala nad 44 tisíc dolarů. „Před několika týdny jsem někomu z legace říkal, že se cena může dostat až na 123 456 dolarů za bitcoin. Pokud bitcoin zopakuje cyklicky svůj výkon, můžeme se opravdu podívat nad 100 tisíc dolarů,“ uvedl v pořadu Svět financí na CNN Prima NEWS Matěj Žák, zakladatel a CEO společnosti Trezor, která vyvinula první fyzickou kryptoměnovou peněženku. Stanislav Šulc Přečíst článek

video Ivan Šramko: Problémy Evropy jsou hlavně problémy Německa Leaders Zkušený bankéř, bývalý guvernér Národné banky Slovenska a člen správní rady Trinity Bank Ivan Šramko vidí jako největší problém současné evropské ekonomiky potíže německého hospodářství. „Německá ekonomika je v recesi, a to je hlavní důvod, proč se Evropa nedokáže srovnat s konkurencí zejména USA. „Věřím, že se Německo vzkřísí, ale podle prognóz to bude trvat mnoho let,“ dodal Šramko v pořadu Svět financí s Trinity Bank na CNN Prima NEWS. Stanislav Šulc Přečíst článek