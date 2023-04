Pavlína Němcová: O syna jsem se soudila dlouhých 12 let, pomáhala mi víra

Modelka, filmová herečka, podnikatelka, producentka a především matka. Poslední jmenovaná životní role Pavlíny Němcové je pro ni tou nejkrásnější, ale také nejbolestivější kapitolou jejího života. V pořadu Eva Talks na Newstream TV otevřeně hovoří o náročných letech soudních tahanic s exmanželem o získání syna do péče. „S rozvodem mi začalo peklo na zemi. Soud dal syna do péče exmanžela a mně se zhroutil celý svět,“ přiznává Pavlína v rozhovoru s moderátorkou Evou Čerešňákovou.

Reklama

Začalo to jako pohádka, která se v jednu chvíli překlopila do tragédie. V Paříži se tehdy 17letá Pavlína bláznivě zamilovala, vdala a do roka i porodila. Dva roky na to už bylo všemu jinak, přišel rozvod a soudní tahanice o syna, který byl svěřen do péče otce.

„Chtěla jsem o syna bojovat, k tomu jsem potřebovala být finančně nezávislá, a tak jsem se opřela do modelingu. Chtěla jsem ho dělat co nejprofesionálněji. Dařilo se mi to, agentura mě poslala do New Yorku. Po čtyřech měsících jsem to ale vzdala. Každý víkend jsem totiž létala z New Yorku do Paříže, abych nepřišla ani o jednu minutu se synem. Bylo to náročné,“ vzpomíná.

O syna se soudila dlouhých a náročných dvanáct let. „Od každého jednoho neúspěšného stání jsem se upínala k tomu dalšímu. Věřila jsem, že soud rozhodne v můj prospěch,“ říká v pořadu Eva Talks Evy Čerešňákové.

Pavlína Němcová je i po padesátce žádanou modelkou. Kromě toho má vlastní značku šperků a poslední tři roky se intenzivně zabývá i tím, jak může žena přirozeně oddálit stárnutí. Není zastánkyní invazivních úprav obličeje a do Česka přinesla jako první speciální liftingové masáže obličeje zpomalující proces stárnutí.

Pořad Eva Talks se natáčí v prostorách pražského hotelu Falkensteiner. Na aktuální epizodu s modelkou Pavlínou Němcovou se můžete podívat v úvodu tohoto článku, nebo si ji poslechnout na vaší oblíbené podcastové platformě.

Podívejte se i na další díly pořadu Eva Talks:

video Dita Stejskalová: Žena si musí umět o manažerskou pozici říct Newstream TV Reklama a public relations v devadesátkách v Česku teprve začínaly. A Dita Stejskalová, nynější ředitelka Ogilvy Public Relations pro Českou republiku, byla u toho. Mezi prvními dostala důvěru zahraničních klientů a velkých značek, kterým pomáhala budovat jejich obraz v Česku. „Byl tady hlad po nových věcech, neznalí Češi objevovali nové značky, v prostředí, kde neexistovaly sociální sítě,“ popisuje rané devadesátky v reklamce guru českého PR. „Naše generace měla ohromné štěstí, skončili jsme školu a měli moře možností. Mohli jsme se učit každý den,“ vzpomíná pro Newstream v pořadu Eva Talks Dita Stejskalová. nst Přečíst článek

video Ewa Farna: Každá žena je superwoman Newstream TV Úspěšná podnikatelka, úřadující česká slavice i máma dvou dětí Ewa Farna září spokojeností a vyrovnaností. Na výsluní je již sedmnáct let a svých fanoušků si natolik váží, že autenticita je pro ni klíčová. I proto dobře zvažuje, k jaké spolupráci v rámci svých sociálních sítí přistoupí. Přitom zájem o spolupráci s ní je velký. Není divu, když se s písní Tělo dostala až na slavnou reklamní obrazovku na newyorské Times Square. Jak těžké je spojit roli hvězdy a mámy? Sledujte první díl videosérie Eva Talks, v níž Eva Čerešňáková zpovídá významné osobnosti českého byznysu a kultury. nst Přečíst článek

video Nápady už si zakazuji, říká propagátorka žen podnikatelek Eva Čejková Newstream TV Podnikatelka Eva Čejková patří mezi úspěšné ženy, které se nebojí realizovat své nápady. Mezi její úspěšné projekty se řadí projekt Ženy s.r.o. nebo Testuj.to, do kterého před dvěma lety vstoupila Heureka Group. Sama se považuje se za testerku všech rolí života. V pořadu Evy Čerešňákové Eva Talks pro Newstream přiznala, že ne všechny její projekty zazářily. Bez neúspěchů by ale nemohly přijít úspěchy, dodala. Eva Čerešňáková Přečíst článek