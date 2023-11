Dalibor Martínek: Nový směr české ekonomiky? Budou to zbraně. A druhým Baťou se stane Strnad

Poradce vlády pro národní bezpečnost Tomáš Pojar se vrátil ze zahraniční mise vlády do Afriky plný nadšení. Že nebyl premiér Fiala přijat v Nigérii na rozdíl od diplomatů nepovažuje za takový průšvih. Hlavní podle Pojara je, že se Česku otevírají v Africe nové exportní možnosti.

To zní optimisticky. Sám Pojar upřesňuje, že v Africe vidí dobrý potenciál například pro zbrojní průmysl. „Musíme se naučit někde pracovat s menšími gaunery, aby je tam nenahradili ještě větší gauneři. Taková je realita některých tamějších zemí,“ citovala média jedno z prohlášení premiérova poradce. Je to smutná věta od člověka, který se před třiceti lety přimkl k idejím svobody a demokracie. A vyvezl se tak do nejvyšších pater české politiky.

Slovákům mohly prasknout před třiceti lety žilky v oku, když po sametové revoluci museli na základě rozhodnutí Václava Havla uzavřít řadu závodů svého zbrojního průmyslu. Měli rozvinutý průmyslový komplex, doba jim přála. Ale nový režim jim do všeho hodil vidle. Na Slovensku se do sametové revoluce vyráběly licencované ruské tanky vzor T-72, munice a spousta dalších komponent pro východní zbrojní průmysl. Tomu všemu učinila nová garnitura před třiceti lety konec.

Slováci to vnímali jako úder pod pás. Jako podpásovku svému průmyslu, zasazenou z Prahy. I proto se Havel dočkal při návštěvě Bratislavy v roce 1991 bombardování vajíčky.

Zbrojní průmysl už není špinavý

Jenže, doba se mění. Zbrojní průmysl už není tak špinavý, jak byl vnímán před třiceti lety, v době lásky a míru. Naopak, zbrojní průmysl je nyní cool. Přišla doba válčení, zbrojní fabriky jedou na plno. V době konfliktu Ruska s Ukrajinou nebo Palestinců z Izraelem se zbrojení stává klíčovou součástí ekonomiky mnoha zemí, Česko nevyjímaje. Ve střední Evropě „naštěstí“ máme tradici výroby zbraní.

Mluvíme v Česku o znalostní ekonomice, o vzdělávání. Jenže, pouze mluvíme. Mezitím se kola zbrojařských fabrik točí naplno. A co naše „tradiční“ sektory? Co autoprůmysl, na kterém je postavený úspěch české ekonomiky za posledních dvacet let? Chřadne. Co se před dvaceti lety zdálo být tradiční a mělo tu být navždy, se při zelenání Evropy stane mastodontem. Ne že by firmy nechtěly inovovat. To jen český veřejný prostor zatuchnul. Erár bobtná a svazuje ekonomiku stále novými nařízeními.

Česko ekonomicky chřadne

Výsledek? Česko ekonomicky chřadne a hledá nový směr. Nejlepším směrem by samozřejmě bylo posekat stát a jeho výdaje. To je ale nereálné. Takže mezitím Volkswagen odpískal záměr fabriky na elektrické baterie nedaleko Plzně, nová fabrika bude stát v Polsku. České stavební povolovací procesy jsou nejhorší v celé Evropě. Českého tápání si všimli už i Němci, ztrátu směru popisuje prestižní Die Welt ve svém v Česku citovaném článku.

Teď Česko možná nový směr nachází. Nebudou to technologie, vědomostní ekonomika. Bude to opět průmysl, tentokrát zbrojní. Když vládní výprava do subsaharské Afriky uvízla kvůli zrušené Nigérii v Keni, podnikatelé toho čile využili. „Čeští podnikatelé se zúčastnili jednání na místním ministerstvu obrany a také dalších úspěšných individuálních schůzek, které by se jinak vůbec neuskutečnily. Druhý den byznysových mítinků v Nairobi jasně ukázal, že Keňa je zemí s jedním z největších obchodních potenciálů na této cestě,“ prohlásil Jan Rafaj, prezident svazu průmyslu a dopravy.

Jako puzzle se dává obrázek dohromady. Podle prezidenta asociace obranného průmyslu Jiřího Hynka zažívá tuzemsko v tomto odvětví největší boom za dobu samostatného Česka. Hodnota vývozu zbraní z Česka loni dosáhla třiceti miliard korun, meziročně se téměř zdvojnásobila. Novým českým Baťou se stane Michal Strnad, majitel impéria CSG. Jak se firma chlubí na svých stránkách, vloni dosáhla historicky rekordního hospodářského výsledku, tržby skupiny stouply meziročně o 73 procent na 25 miliard korun. Letos budou výsledky jistě ještě lepší.