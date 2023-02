Ústup z boje proti dezinformacím. Internetoví giganti upřednostňují snižování výdajů před obecným prospěchem

Tak jako další sociální sítě i YouTube po prezidentských volbách roku 2016 několik let stupňoval snahu potlačovat dezinformace. Najímal analytiky a moderátory obsahu a investoval do posílení automatizovaných nástrojů proti šíření falešných narativů. Dnes už to neplatí, napsal tento týden americký list The New York Times.

Společnost vlastněná Googlem minulý měsíc v tichosti zmenšila svůj malý tým expertů dohlížejících na postup vůči dezinformacím, potvrdili tři lidé obeznámení s rozhodnutím. Po škrtech, které jsou součástí vlny propouštění ze strany vlastníka Googlu, tedy firmy Alphabet, má na starosti globální politiku platformy kolem dezinformací jediný člověk, uvedl jeden ze zdrojů.

Změny uvnitř YouTube odráží trend v celém sektoru, který by mohl způsobit odbourání velké části pojistek vybudovaných za poslední roky sociálními sítěmi ve snaze zabránit šíření obsahu, jakým jsou nepravdivá tvrzení o pandemii covidu-19, o ruské válce proti Ukrajině nebo o integritě voleb po celém světě. Twitter pod svým novým majitelem Elonem Muskem dramaticky zeštíhlil personál, zatímco společnost Meta, která provozuje Facebook, Instagram a Whatsapp, odklání pozornost a prostředky k budování metaverzu, tady jakési virtuální reality.

Tváří v tvář ekonomickým výzvám a politickým a právním tlakům dávají giganti sociálních médií najevo, že boj proti nepravdivým informacím pro ně už nemá tak vysokou prioritu. Mezi experty, kteří tuto oblast mapují, to vyvolává obavy z dalšího oslabení důvěry v internetovém prostředí.

Po letech boje proti dezinformacím je mezi aktéry tohoto úsilí cítit únava, míní Angelo Carusone, který vede liberálně laděnou organizaci Media Matter for America analyzující tradiční i nová média. „Myslím si, že jsme jako společnost ztratili chuť dál bojovat. A to znamená, že válku prohrajeme,“ řekl.

Sociální sítě trvají na tom, že problém nadále berou vážně, ale jejich nasazení polevuje, zatímco dezinformace zůstávají stejně nebezpečné jako dřív. Společnost Meta vrátila exprezidentovi USA Donaldu Trumpovi účty na Facebooku a Instagramu dva roky poté, co je zablokovala za podněcování k násilí před útokem na Kapitol. Zákaz činnosti zvrátila přesto, že Trumpovy příspěvky na jeho vlastní platformě Truth Social jsou plné extremistického obsahu.

Pan Musk pozval Trumpa zpět na Twitter. Byl to jeden z mnoha jeho kroků, které míří proti dřívějším opatřením platformy a které Musk prezentuje jako snahu zvrátit údajnou cenzuru vykonávanou minulým vedením. Tým, který dohlížel na otázky „důvěry a bezpečnosti“, jak odborná veřejnost souhrnně označuje aktivity od ochrany dat až po moderování konspiračních teorií, byl pod Muskovým vedením eliminován.

Lednové propouštění u YouTube nebylo tak drastické, ovšem významně zasáhlo malé týmy pověřené vytvářením a úpravami pravidel platformy. YouTube propustil dva ze svých pěti expertů na dezinformace, včetně manažera týmu. Skončili také dva z pěti právních expertů, kteří se zabývají nenávistnými projevy a obtěžováním, uvedl jeden z informovaných zdrojů. Tito experti hráli klíčovou roli v určování toho, co je a není pro YouTube přijatelný obsah, a radili manažerům ve složitých případech.

Platforma na sdílení videí kromě toho mírně zmenšila týmy, které pravidla vymáhají, jakož i tým rychlé reakce, který je součástí monitorování problematického obsahu. Propouštění naproti tomu nezasáhlo analytiky, kteří se věnují extremismu, bezpečí dětí a pravidlům pro nové funkce. YouTube tvrdí, že škrty nevybočují ze šestiprocentního snižování stavů napříč skupinou Alphabet.

Žádná ze sociálních sítí neříká, že boj proti dezinformacím vzdává, kritici se ale obávají, že firmy upřednostňují snižování výdajů před obecným prospěchem. „Důvěra a bezpečnost byly v podstatě první na ráně,“ řekl Joel Finkelstein, který je spoluzakladatelem skupiny Network Contagion Research Institute mapující nenávist a extremismus na sítích.

Výzkumníci z Media Matters for America našli během uplynulého týdne řadu příkladů covidových dezinformací v YouTube Shorts, což je služba zmiňované platformy určená pro krátká videa. Také narazili na klipy šířící sdělení nenávistná vůči ženám či transgenderovým lidem. „YouTube a další sociální sítě jsou ve vymáhání svých pravidel nekonzistentní,“ uvedla členka analytického centra Kayla Gogartyová.

Důsledky ústupu z boje proti dezinformacím se jasně ukazují na Twitteru. Nová zpráva, kterou společně s další organizací vypracoval Network Contagion Research Institute, zjistila vzestup antisemitské rétoriky na platformě, když ji převzal Musk. Popsala organizovanou kampaň vedenou extremisty, kteří byli dříve z twitteru vyloučeni.

Musk přes svá vyjádření o podpoře svobodného vyjadřování má na kontě i blokování účtů, včetně odstřižení rappera Kanyeho Westa po sérii antisemitských výroků. Podle Nory Benavidezové z aktivistické skupiny Free Press dění na twitteru ukazuje, že moderování urážlivého obsahu zůstává pro provoz takovýchto platforem důležité.

„Moderování obsahu je dobré pro podnikání a je dobré pro demokracii,“ řekla. „Společnosti v tom selhávají, protože mají, zdá se, pocit, že jejich role není dostatečně významná. A tak se od moderování odvrací,“ dodala.