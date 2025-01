Na konci TikToku v USA může jeho konkurence těžce vydělat. Zátěžový test ale nemusí zvládnout

Možný zákaz TikToku na území USA, k němuž pravděpodobně dojde 19. ledna, přináší příležitost pro konkurenční platformy, jako jsou Instagram, Facebook, YouTube nebo Snapchat, aby zvýšily příjmy z reklamy převzetím části uživatelů TikToku. Upozornil na to server Financial Times (FT). Ten zároveň připomněl, že nahradit platformu bude pro konkurenci obtížné.

Reklama

Společnosti jako Meta a Snap se na konec TikToku již připravují, například uvedením podobných formátů a investicemi do infrastruktury, aby zvládly očekávaný nárůst provozu, uvedl FT. „Meta a YouTube čelí zátěžovému testu, na který nemusí být připraveny. Reels postrádá sofistikovanost doporučovacích algoritmů TikToku, které jsou v oboru ekvivalentem raketového paliva, zatímco YouTube Shorts ještě nezvládly monetizaci tvůrců,“ poznamenal James Kirkham z digitální agentury Iconic.

Podle odhadů analytické skupiny eMarketer by 22,4 procenta reklamních příjmů TikToku mohlo přejít na Instagram a 17,1 procenta na Facebook. YouTube by se svým formátem Shorts mohl získat až 10,7 procenta přerozdělených prostředků, což by mohlo znamenat nárůst jeho příjmů až o 750 milionů dolarů (18,4 miliardy korun).

Alza.cz předloni vydělala přes miliardu. A propustila stovky lidí Zprávy z firem Alza.cz v roce 2023 měla navzdory poklesu trhu rekordní obrat téměř 46 miliard korun. Zisk meziročně navýšila o téměř 75 procent na asi 1,1 miliardy korun a počet zaměstnanců snížila o nižší stovky lidí. Vyplývá to z účetní závěrky firmy zveřejněné ve Sbírce listin. ČTK Přečíst článek

Nahoru půjde Snapchat

Díky podobnému složení uživatelské základny, která se rekrutuje zejména z mladších ročníků, podle FT očekává nárůst příjmu společnost Snap provozující aplikaci Snapchat. TikTok za globální pandemie covidu-19 získal silnou pozici v generaci Z, která jej preferuje před tradičními reklamními médii, jako je televize. Tato dominance pomohla TikToku dosáhnout v USA v roce 2023 rekordního obratu 16 miliard dolarů (392 miliard korun).

Reklama

Kvůli nespokojenosti s konvenčními alternativami TikToku zaznamenala v posledních dnech v USA nárůst popularity čínská sociální síť Xiaohongshu (v překladu Rudá knížka), známá v USA také jako RedNote. Platforma připomínající Instagram se dostala na vrchol žebříčků stahování na iPhonech v USA, ačkoliv se primárně zaměřuje na čínský trh.

Americký zájem o aplikaci, která je populární zejména mezi mladými čínskými ženami díky obsahu zaměřenému na cestování, krásu a módu, sice podle FT ukazuje na potenciál globální expanze, ale není jasné, zda o takovou cestu společnost stojí.

Vydavatelství Supraphon nově patří Američanům Zprávy z firem Hudební vydavatelství Supraphon má nového majitele, americkou společnost Sony Music Entertainment (SME). Cenu transakce firmy nezveřejnily. Supraphon bude ve své dosavadní funkci generálního ředitele nadále řídit Libor Holeček, sdělil mluvčí Supraphonu Vladan Drvota. Dosud Supraphon vlastnili podnikatelé Zdeněk Kozák a Miloš Petana. ČTK Přečíst článek

Americký Kongres loni v dubnu přijal zákon, podle kterého zákaz sítě TikTok vstoupí v platnost v případě, že ji čínská mateřská společnost ByteDance do neděle 19. ledna neprodá. Aplikace by se nemohla aktualizovat ani by ji nebylo možné stáhnout z obchodů jako Google Play nebo App Store.

Zákon označují za problematický někteří prominentní experti na svobodu projevu v USA, vystupuje proti němu také Americká unie občanských práv (ACLU). Vláda a zákonodárci však argumentují tím, že TikTok pod hlavičkou ByteDance představuje bezpečnostní riziko a může sloužit čínským zájmům.