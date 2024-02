Euro nyní stojí přes 25,20 koruny. Je koruna opravdu tak slabá?

Je koruna opravdu slabá? Reálná mzda průměrného Čecha při nákupech v eurozóně vzrostla o sedm procent v porovnání s obdobím před válkou a covidem, i když je kurs koruny k euru číselně stejný jako tehdy.

Za korunu teď tedy koupíme zhruba 0,04 eura. Je to pořád více než v předcovidových a předválečných letech 2018 a 2019, kdy se za jednu korunu dalo průměrně pořídit jen 0,039 eura (viz graf Bloombergu). Víceméně ale tedy platí, že za korunu dnes koupíme zhruba stejné množství eura jako tehdy.

Přitom ovšem inflace, k níž v Česku mezi obdobím let 2018 až 2019 a současností došlo, činí takřka 40 procent. Euro tedy v poměru k ceně všeho dalšího v české ekonomice je nyní levnější o zhruba 40 procent než v letech 2018 až 2019.

Bloomberg

Samozřejmě, Čecha nakonec bude zajímat hlavně to, co si za euro reálně koupí. Zajímá jej tedy také inflace v eurozóně. Ta mezi obdobím let 2018 až 2019 a současností činí zhruba 21 procent. Přitom průměrná mzda za tu dobu v Česku vzrostla o přibližně 28 procent. Češi tedy při současné úrovni kursu – nominálně srovnatelné s průměrem z let 2018 a 2019 – disponují v eurozóně vyšší kupní silou své průměrné mzdy než tehdy, protože 28 procent > 21 procent. Lze říci, že jejich reálná mzda při nákupech v eurozóně je nyní o zhruba sedm procent vyšší než v letech 2018 a 2019 (i když je kurs koruny k euru číselně zhruba stejný jako tehdy).

S tím souvisí to, že v tolik pohnutých letech 2020 až 2023 koruna reálně (tedy po zohlednění inflace) a efektivně – tedy ve vztahu ke klíčovým obchodním partnerům v čele s eurozónou – zhodnotila o 22 procent, zatímco euro jen o jedno procento (viz graf dle dat Banky pro mezinárodní platby níže).

Banka pro mezinárodní platby

Koruna a česká ekonomika tudíž stále reálně sílí, i když je kurs české měny k euru nyní číselně zhruba stejný jako v průměru v letech 2018 a 2019.