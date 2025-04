Termín voleb neznáme, ale už se to mele

Podle posledního volebního modelu agentury STEM by hnutí ANO získalo ve volbách do Sněmovny 31,4 procenta hlasů. Opozice nyní výrazně vede, potenciální partneři Andreje Babiše z SPD, Motoristů a Stačilo! mají nyní v součtu skoro 23 procent. Koalice Spolu by skončila druhá s podporou 19,9 procenta voličů, třetí STAN by volilo 11,3 procenta lidí. Prostě až na dvě první příčky se preference nemění. Tohle je agentura STEM. Zajímavější je, že většina Čechů očekává kvůli Trumpovi vyšší životní náklady. Ale s odřenýma ušima - většina je tomto případě 52 procent.

Premiér Fiala věnoval ODS 245 tisíc korun, první místopředseda Stanjura 210 tisíc, další místopředseda Kupka 200 tisíc a třeba šéf poslanců Benda 165 tisíc. Dávají to dobrovolně a dokonce prý i s radostí. Asi to tak bude i v jiných stranách. Ty ovšem ještě nezačaly. Babiš zatím poskytl 67,5 tisíce korun a Rakušan nic, ale chystá se. No, jsou to jejich hry.

Pět veřejných placených funkcí zhruba za 100 tisíc korun čistého. Tolik vydělává předseda mládežnické organizace ODS Michal Chládek. Toho si vloni vzala dcera premiéra Fialy. Chládek působí na kraji, městě i městské části. A když někam nedorazí, tak se omluví. Vy snad ne?

Jana Bobošíková jde opět do politiky. Chce dobýt sněmovnu přes Vidlákovo Stačilo!. Tak a to by opravdu stačilo.

