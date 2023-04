Stát zruší třetinu poboček Finančního úřadu, nahradí je telefonickými kontakty

Ministerstvo financí od července zruší 77 z 201 územních pracovišť finančních úřadů. Z toho 56 budou pracoviště, která už nyní fungovala v omezeném režimu. Místo zrušených úřadů Finanční správa lidem nabídne zvláštní linky pro telefonické konzultace, v době podávání daňových přiznání také rozšíří výjezdy do obcí, uvedlo ministerstvo.

Zrušena budou zejména pracoviště, jejichž služby jsou ze strany veřejnosti podle provedené analýzy nejméně využívány nebo v praxi zajišťují především služby podatelny. V současné době již 56 těchto pracovišť funguje v omezeném režimu dva dny v týdnu se dvěma zaměstnanci, kteří na dané místo dojíždějí ze svých stálých pracovišť.

Analýza podle MF ukázala, že daňoví poplatníci už nyní služby těchto pracovišť příliš nevyužívají a prakticky je nenavštěvují. O vyhledávané klíčové služby finančních úřadů občané po zrušení vybraných územních pracovišť ale nepřijdou.

„Zejména při podávání daňových přiznání k dani z nemovitých věcí nebo k dani z příjmů fyzických osob veřejnost velmi oceňuje aktivní komunikaci a pomoc pracovníků finančních úřadů. Na základě této zkušenosti a pozitivní zpětné vazby zajistí Finanční správa rozšířený rozsah výjezdů do příslušných obcí,“ uvedlo ministerstvo.

„Cílem je větší efektivita Finanční správy a samozřejmě i úspory pro stát v příštích třech letech ve výši až 150 miliónů korun – to vše při zachování kvality a dostupnosti služeb finančních úřadů pro občany a firmy,“ řekl ministr financí Zbyněk Stanjura.

Nejvíc pracovišť finančních úřadů bude zrušeno v Jihočeském kraji, dotkne se to deseti lokalit. Devět územních pracovišť zruší Finanční správa v Královéhradeckém kraji, po osmi v Plzeňském kraji a na Vysočině.