Stanislav Šulc: Letní opravy silnic v Praze jsou čiré zlo

Tisíce děr v Praze komplikují dopravu, a je lhostejné, jestli používáte auto, kolo, MHD, nebo chcete chodit pěšky. Peklo se nyní ukáže naplno, až odvážní úředníci zavřou Plzeňskou ulici. Otázka tedy zní: Opravdu se to musí dělat každé léto takto šíleně? Opravdu to nejde jinak?

Pouhé hodiny zbývají do startu jednoho obřího experimentu, kterým si Praha musí projít. V rámci oprav infrastruktury se zavře Plzeňská ulice od Andělu až ke konci Malostranského hřbitova. V pondělí tak jistě zkolabuje doprava a bude kolabovat i následující týdny.

Je to jen jedna z pravděpodobně tisícovek oprav, které toto léto v Praze probíhají. Tu se opravuje plyn, jinde voda, někde silnice, dráty, kanály tramvajové koleje nebo vedení… A samozřejmě k tomu pokračuje devastace Václavského náměstí. Tisíce dírek a děr, které komplikují život. Ale jasně, v létě přeci v Praze nikdo není, hlásá jakási teoretická formule, kterou úředníci dědí již po dekády. Ve skutečnosti jediný, kdo v Praze v létě není, jsou právě úředníci. Ale pravda do dopravy nepatří.

Pravděpodobně to je každý rok stejné a stejně pravděpodobně se každý rok říká, že letos to je nejhorší. A letos tomu není jinak. Ať už se Prahou snažíte protloukat jakkoli, na extrémní komplikaci narazíte nejpozději za pět minut. To je naopak pravidlo zcela vycházející z praxe.

Stanislav Šulc: Pražská MHD se mění v parodii Názory Prahu oplotit a nechat vychcípat. Populární názor z dob komunismu, který v částech země má opět řadu příznivců, se částečně realizuje v praxi. A stojí za tím překvapivě sami Pražáci a několik podivných rozhodnutí. Tento víkend se například Dopravnímu podniku Praha podaří dokonale ochromit veškerou hromadnou dopravu v centru. Důvod? Bůhví. Stanislav Šulc Přečíst článek

Znají úředníci trojčlenku?

Těch rozvalin je dokonce tolik, že při čekání na náhradní dopravu se jeden zamyslí nad tím, jestli to celé může matematicky vycházet. Opravdu lze naráz opravovat tisíce problémů? Existují na to kapacity? Nepopírá to trojčlenku? Přeci jsme se učili, že když 1 díru zahrabe 1 kopáč za 1 den, dva to udělají za poloviční čas. Znají úředníci trojčlenku? Nebylo by lepší dělat to nějak koordinovaně a v souladu s tímto jednoduchým pravidlem trojčlenky?

Nebo hůř, je tento letní režim výsledkem skutečné koordinace? O tom lze občas vcelku solidně pochybovat, když vidíme ty díry obehnané plůtky, na kterých opravdu nikdo nic nedělá. Občas se sice stavaři vytasí obávanou cedulkou „Technologická přestávka“, takže lze uvěřit tomu, že beton odpočívá, ale většinou není ani to.

A co je horší, výsledkem těchto koordinovaných děrovaček je infrastruktura připomínající patchwork, tedy jakýsi slepenec povrchů a materiálů, které spolu neladí, nejsou ve stejné výšce a nebudou vlastně k ničemu dobrému (podívejte se do fotogalerie).

Inu, letní rekonstrukce pražské infrastruktury se určitě jednou dostanou do učebnic, jen není úplně jasné, jestli to budou učebnice matematiky, stavařiny nebo psychologie.

Aktualizováno Prohra Hřiba. Sdílené koloběžky z ulic Prahy zatím nezmizí Politika Náměstkovi pražského primátora Zdeňku Hřibovi (Piráti) se nepodařilo prosadit zákaz sdílených elektrokoloběžek na území metropole. O návrhu hlasovala rada města, ale neschválila ho. Nový systém měl regulovat sdílené dopravní prostředky prostřednictvím smluv, které by však nebyly uzavírány s provozovateli elektrokoloběžek a městská Technická správa komunikací (TSK) by je v případě neoprávněného umisťování na ulicích začala odstraňovat. ČTK Přečíst článek

Když ne autem, pěšky ani MHD

A pak tu je jistě pro pár jedinců velmi příjemný rozměr – pronájem všemožných plůtků a provizorního dopravního značení. V tom se musí točit opravdu neskutečné částky. V důsledku komplikovaných (ale zcela koordinovaných, samozřejmě) uzavírek v Praze najdete místa, kde najednou postává třeba třicet provizorních dopravních značek. Výsledek tak opravdu připomíná spíš uměleckou instalaci (opět se můžete podívat do fotogalerie) než snahu někoho informovat, co vlastně na silnici smí, a co nikoli. Protože ani při rychlosti 5 km/h to prostě nemůže všechno přečíst, pochopit, a ještě na základě toho jednat.

Na druhou stranu rychlost 5 km/h se v Praze začíná v určitých místech stávat čímsi podobně dosažitelným jako rychlost světla, tedy pokud zrovna nejdete pěšky. Což ovšem často nejde, protože chodník je často zcela náhle ukončen bez možnosti kamkoli přejít. A kdo by chtěl použít MHD, tak má většinou taky smůlu, protože se koleje musí přeci komplet vyměnit tak jednou za rok a půl, to dává logiku.

Pohyb Prahou je v létě čistou noční můrou. Všichni tu hru hrajeme, protože věříme tomu, že to jinak nejde. Ale opravdu to jinak nejde?

Dalibor Martínek: Místo zvyšování platů by měl stát tisíce úředníků vyházet Názory Zástupci vlády a odborů se nedohodli na tom, jak by v příštím roce měly růst platy ve veřejném sektoru. Jurečka navrhuje růst tarifních částek od ledna o pět, nebo o sedm procent. Odbory požadují přidání o devět až deset procent. Dalibor Martínek Přečíst článek