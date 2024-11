Stanislav Šulc: Platy politiků jsou zástupný problém. Poslanci můžou klidně brát milion a bude to jedno

Platy politiků jsou tradiční rozbuškou vášnivých debat. Přitom jde o banální problém, v němž o peníze vlastně ani nejde. V důsledcích však jde o další narušení důvěry v systém, kterých stále přibývá.

Politici budou zase brát o trochu víc peněz. Sice to není taková raketa, jak se původně plánovalo, a také návrh neprošel tak hladce, jak bylo údajně třeba, a místo zrychleného schvalování putuje zákon do standardního legislativního kolečka. Ale jinak to všechno směřuje k dobrému cíli a poslanci si přijdou o pár tisícovek navíc. A spolu s nimi také soudci a řada dalších lidí.

Opozice sice naoko křičí, ve skutečnosti jásá, že dostala předčasný vánoční dárek. V době škrtů totiž zvyšovat platy politiků politiky tak nějak nedává smysl. Přitom ve skutečnosti je úplně jedno, kolik politici berou. Skutečný problém je úplně jinde.

A to v jednoduchém faktu, že stále více voličů nechápe, k čemu jim politici jsou, za co berou plat a už vůbec jim hlava nebere, proč se musejí zvyšovat platy politikům, když chce stát přidat třeba soudcům.

Kolik má brát poslanec?

Ve skutečnosti totiž nikomu nemůže vadit, že pár set lidí bude mít vyšší ohodnocení než před touto novelou. Reálně se platy v průměru zvýší o nějakých sedm tisíc, což u 200 poslanců představuje měsíční vícenáklady ve výši 1,4 milionu, za rok tedy nějakých 17 milionů korun navíc. Že by se kvůli tomu muselo jít demonstrovat, to asi úplně ne.

Celkem se pak novela dotkne zhruba 5000 lidí, jenomže kritika se snáší právě na růst platů u zákonodárců nebo například prezidenta. Když to sečteme, bavíme se o 282 lidech. I kdybychom to hodně přehnali, celkově to daňového poplatníka bude stát mezi 30 a 50 miliony, což pořád, pardon, není vůbec nic. A v kontextu českého HDP by to nebylo nic ani ve chvíli, kdyby všichni poslanci brali milion korun.

Poker plný emocí

Oč méně reálnou podstatu celý problém má, o to emotivnější debata se vede. A to není úplně nepodstatné, protože to přinejmenším vládnímu táboru mělo naznačit, že by si opravdu měl trochu popřemýšlet.

Karty v tomto pokeru plném emocí jsou rozdány poměrně jasně. Vládní poslanci tvrdí, že něco musí. Možná by to ani nechtěli udělat, ale nařizuje jim to lidem zcela nepochopitelný způsob výpočtu platů veřejných činitelů. Opozice do toho tvrdí, že přeci lze zmrazit platy zákonodárcům. A obecný lid dílem nemá rád politiky, větším dílem nemá rád „Fialu“, a vůbec největším dílem nesouhlasí, že by politici za svou činnost měli brát byť jedinou korunu, natož, aby těch korun bylo víc.

Navíc se tento poker hraje u stolu, který vláda definovala velkými škrty a říkankami o zodpovědnosti vůči budoucím generacím. Zůstaneme-li u pokerové metafory, opozice drží royal flush, zatímco vládní poslanci při nejlepším pár. Nepříliš vysoký pár. A blafovat tedy příliš neumí.

Medvědí služba

Je to vlastně dlouhodobá tragédie, že se ani za 35 let svobody nepovedlo lidi přesvědčit, že politici jen nežvaní, nevymýšlejí jednu obstrukci za druhou, nekradou, a ještě za to nic berou nekřesťanské peníze.

Bohužel to, jak nyní probíhá boj o platy politiků, tomu celému systému opět dělá medvědí službu. Ti, kdo si o politicích myslí to nejhorší, se ve svých myšlenkách opět utvrdí, navíc se tento tábor zase o pár lidí rozšíří. Přitom jde o hloupých 7 tisíc měsíčně, což by si mohly uvědomit obě strany sporu.

