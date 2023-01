Stanislav Šulc: Tři důvody, proč nemám rád přímou volbu

Přímá volba prezidenta je hodně ošementná záležitost. Proč? Tady jsou tři hlavní důvody, které byly zřejmě ještě před samotným uzákoněním přímé volby. Výsledkem bude vždy rozdělená společnost.

1. důvod: Většina prohrává

Matematika je neúprosná. Přímá prezidentská volba je nastavena tak, že většina vždy prohraje. Nebo opačně řečeno: tím, že se volby nezúčastním, jsem členem největšího klubu, tedy klubu těch, kdo vítěze nevolil.

Nevěříte? Nerozumíte? Tak si vezměme prostou matematiku.

Obyvatel České republiky je cca 10,7 milionu lidí. Voličů je cca 8,5 milionu, tedy už 2,2 milionu lidí z volby eliminujeme. A můžeme počítat dál. Volby se v optimistickém případě zúčastní 70 procent z oprávněných voličů, tedy další dva a půl milionu lidí odpadává, to už máme 4,7 milionu lidí, kteří budou poraženi.

A nyní jdeme do prvního kola, kde je poraženo minimálně 60 procent z těch, kdo se zúčastní. Tedy opět více než 2,5 milionu lidí, ve druhém kole část nepřijde, část vsadí na vítěze, část na poraženého.

Miloše Zemana zvolilo cca 2,7 milionu lidí. Tedy drtivá menšina občanů Česka. A přesto na Hradě své jednání legitimizoval většinovou podporou lidí. Lež, ale vlastně pravda.

2. důvod: Rozdělená společnost

Z tohoto vyplývá druhý zásadní problém přímé volby. To je pokračující rozdělování společnosti. Všechny volby v Česku dostávají punc katarzní události, kdy bude zlo poraženo a zvítězí dobro. Nakonec sice opět zvítězí jen obyčejný člověk a nikoli mesiáš, v lidech však roste deprivace, zklamání a další negativní emoce.

Propast mezi vítězi (tedy podporovateli konečného prezidenta či prezidentky) a těmi ostatními se prohlubuje. Neprojevuje se to jen v abstraktním politickém střetu idejí, tento problém se propisuje do každodenních zkušeností, doslova k rodinnému stolu.

Možná to bylo doposud dáno nízkou kvalitou kandidátů i konečných vítězů, možná se skutečně může někdy objevit kandidát, který spojí. Jako kdysi Václav Havel (a podívejte se, jak je dnes „milován“). Ale zatím se toto prostě nedaří a prezidentské volby zatím za sebou nechávají zem spálenější, než byla před nimi.

3. důvod: Česko nehledá prezidenta, ale krále a superstar

A konečně třetí důvod souvisí s jednoduchou věcí: přímá volba neplodí kvalitní kandidáty. A opět – není to chyba, je to vlastnost té volby. Je to její nedílná součást.

Je potřeba si uvědomit, v jakém klimatu se přímá volba odehrává. Na straně voličů jde o svět sociálních sítí, vyhrocených, ale krátkodobých emocí, v nichž se dobře šíří bludy, které jsou vzdálené maximálně na jeden klik.

Kvůli tomu pak na straně kandidátů je volba velmi náročnou disciplínou. Dokonce možná pro „normální“ smrtelníky nesnesitelnou. Ten tlak je prostě enormní. Veřejnost (různě motivovaná) projde kompletní historii všech kandidátů, vytáhne se na ně veškerá špína, ale pramálo dobra. Už to samo o sobě je téměř nemožné ustát.

K tomu jsou kandidáti zkoumáni ze všech úhlů pohledů, musejí zaujmout stanovisko ke stovkám „problémů“, přičemž ne vždy jde o férové podmínky, kdy by si mohli kandidáti nejprve promyslet odpověď. Čelit konsekvencím svých slov je také pro mnohé těžko snesitelné.

A konečně: aby mohli uspokojit poptávku z desítkek protichůdných stran, musejí být spíš vyprázdněnými osobnostmi. Spíše histriónské osobnosti, které naplňují okolní dramata, než pevné charaktery.