Pavel se chce setkat se Zemanem a rozmluvit mu jmenováni šéfa Ústavního soudu

Na složení svého týmu, programu či na přípravě výjezdů do regionů chce ode dneška začít pracovat nově zvolený prezident Petr Pavel. V nejbližší době absolvuje jednání s ústavními činiteli a předsedy politických stran. Ve středu se Pavel zřejmě sejde s premiérem Petrem Fialou (ODS), šéfkou sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09) a předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS).

Reklama

Co nejdříve se chce Pavel setkat také s dosluhujícím prezidentem Milošem Zemanem, který je dnes na návštěvě Srbska. Požádat ho chce o to, aby už nečinil žádná zásadní rozhodnutí do konce svého mandátu, například aby nejmenoval s předstihem nového předsedu Ústavního soudu, což Zeman nevyloučil.

Ovčáčka a Mynáře nahradí Řeháková a Vohralíková

Pavel bude hledat vhodného kandidáta například na šéfa zahraničního odboru či šéfa protokolu, a to i ve spolupráci s ministerstvem zahraničí. Již dříve oznámil, že jeho mluvčí bude bývalá redaktorka Hospodářských novin a bezpečnostní analytička společnosti Semantic Visions Markéta Řeháková, kancléřkou se stane Jana Vohralíková, která v současné době zastává stejnou pozici v Senátu.

Zeman: Volby byly referendem o Andreji Babišovi. Pavel má silný mandát Prezidentské volby 2023 Prezident Miloš Zeman si myslel, že volby budou referendem o vládě, staly se ale referendem o Andreji Babišovi (ANO). Připomněl také své dřívější vyjádření, že se Babiš měl více než svému mírotvorectví věnovat ekonomické a energetické krizi. Zeman řekl, že s Babišem, který prohrál souboj o funkci prezidenta, zatím nemluvil. ČTK Přečíst článek

Do čela poradců se postaví Tomáš Richter, podnikatel a jeden ze zakladatelů Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Osobního tajemníka Pavlovi v době kampaně dělal Radko Hokovský, který dříve působil například v think tanku Evropské hodnoty. V těsné blízkosti Pavla by měl působit i na Hradě.

Do regionů se chce Pavel vydat už před březnovou inaugurací, konkrétně do Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje. Načerpat chce mimo jiné podněty od občanů pro jednání s vládou.