Stanislav Šulc: Proč je dobře, že evropské banky zatím zůstávají v Rusku? I kvůli penězům

Spousta západních firem nadále pokračuje ve svém podnikání na území Ruska. A to i více než dva roky od začátku ruské agrese na Ukrajině. Bylo by velmi snadné šmahem všechny označit za proruské kolaboranty, kteří nadřazují zisk správné věci. Věc je však mnohem složitější, než si mnozí myslí. A to zejména v případě bank, jejichž radikální odchod ze země by Rusku zbytečně pomohl.

V jednom ze svých zřídkavých mediálních vystoupení před několika dny promluvil stávající CEO finanční skupiny PPF Jiří Šmejc o tom, jak významné a správné rozhodnutí bylo opuštění ruského trhu krátce po začátku ruské invaze na Ukrajinu. Pro největší českou investiční skupinu to přitom bylo nadmíru složité – byl to necelý rok od tragického úmrtí zakladatele a šéfa skupiny Petra Kellnera, zároveň Rusko bylo pro PPF zajímavým trhem v době, kdy se stahovala z Číny.

Ačkoli ukončení ruských aktivit skupinu finančně hodně bolelo, bylo to podle Šmejce správné rozhodnutí. Což podle jeho slov potvrzuje fakt, že možností prodejů ruských podniků vlastněných neruskými vlastníky je stále méně. A tedy logicky, čím později se někdo rozhodne prodat, tím horších podmínek dosáhne.

Evropa tlačí na banky

Do velkého tlaku se tak dostávají zejména evropské banky, které své ruské pobočky neuzavřely nebo včas neodprodaly. Tlačí na ně Evropská centrální banka a nabádá je, aby přijaly jasný scénář odchodu z válčící země.

To je však mnohem složitější, než by se mohlo běžným spotřebitelům zdát. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi regulovaný sektor, i prodej jednotlivých bank musí získat schválení místního regulátora.

A to se může dost komplikovat. Například italské bance Intesa Sanpaolo schválil možnost odprodeje ruské divize samotný ruský prezident Vladimir Putin už vloni v září. Od té doby však proces prodeje pokračuje, protože jej komplikují místní úředníci.

Zisky rostou

Velmi často tak nejde o neochotu ukončit své ruské působení, jako spíše o nemožnost ten proces ani zahájit, natož dokončit. Agentura Bloomberg připomíná, že z velkých bank se ruských poboček zbavila zejména francouzská Société Générale, která kvůli tomu odepsala aktiva v hodnotě tří miliard eur.

Ale jinak celkový pohled na evropské banky podnikající v Rusku působí až tragikomicky. Celkově od zahájení ruské invaze snížily počet zaměstnanců v Rusku o pouhá tři procenta. A zisky se jim téměř ztrojnásobily, díky vysokým úrokovým sazbám, kterými ruská centrální banka podporuje kurs rublu na snesitelné úrovni.

Jenomže tyto zisky zůstávají v Rusku, protože pro banky je téměř nemožné dostat z Ruska ven jakékoli peníze. Ať už kvůli místní regulaci, tak i kvůli protiruským sankcím ze strany EU či USA. Situace tak potvrzuje Šmejcova slova o tom, že zůstávat v Rusku by i ze střednědobé perspektivy bylo pošetilé a byznysově špatné rozhodnutí.

Maďaři jako vzor?

Jednou z mála bank, které se podařilo získat peníze zpět do vlasti za solidních podmínek, byla maďarská OTP. Ačkoli se její vedení dušuje, že to s politikou Viktora Orbána nijak nesouvisí, skutečnost, že právě Maďaři často nepřímo pomáhají ruskému snažení na Ukrajině, jistě svou roli sehrálo.

Je dobře, že banky netlačí na vedení EU ani svých domovských zemí, aby se politici chovali jako Orbán. Ale až je zase budeme chtít poučit, že by banky měly z Ruska okamžitě odejít, měli bychom chápat, co po nich vlastně chceme. I kdyby se jim podařilo nějak ze dne na den z Ruska odejít, znamenalo by to, že by válčícímu ruskému režimu nechaly jmění ve výši nejméně desítek miliard eur. A Rusko jistě velmi dobře ví, jak by s nimi naložilo.

