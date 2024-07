Založí Okamura novou stranu? A bitka o „Hlas samospráv“

Andrej Babiš je zhrzený a bojkot frakce Patriotů v evropském parlamentu považuje za nedemokratický. „Slyšet o nás bude i bez funkcí,“ tvrdí. Původně se ovšem chlubil tím, že nové uskupení, u jehož zrodu stál, bude klíčovou silou europarlamentu. Zatím tedy křičí na domácí scéně. Ostatně, aby byl slyšet a vidět v Česku, je pro něj důležitější. Kdo dohlédne do Bruselu, že.

Tomio Okamura je po eurovolbách také zhrzený, jejich výsledek je podle něj pro SPD oranžová na semaforu, a v nadcházejících krajských a parlamentních volbách musí zabrat a uspět. Okamura vidí, že hnutí vyrůstá nová konkurence, proto hodlá zařadit turbo. Třeba zkopíruje původní investorský úspěch a zase založí fungl nové politické hnutí. Projekt „Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury“ byl výdělečný.

Okamuru ovšem předběhli pohrobci exprezidenta Miloše Zemana. Profitovat hodlají na dlouhodobé popularitě a důvěryhodnosti samospráv. Pojem vložili přímo do názvu nového hnutí „Hlas samospráv“. Že už jste to někde slyšeli? Tak na to pozor – neplést s iniciativou pardubického hejtmana Martina Netolického, který je tváří různých politických subjektů a v koalicích už dříve nazvaných Hlas samospráv hodlá rovněž kandidovat v krajských volbách. Teď navrhuje přejmenování svého spolku. Z toho střetu ještě bude mrzení.

Černínský palác pro jistotu upřesňuje, co znamená bezpečnostní dohoda s Kyjevem. Podpora napadené zemi nedělá z České republiky stranu konfliktu, zdůrazňuje ministerstvo zahraničních věcí. Bezpečnostní dohodu mezi ČR a Ukrajinou podepsali český premiér a ukrajinský prezident na summitu Evropského politického společenství (EPC) v Británii. Mýty s ní spojené už žijí vlastním životem.