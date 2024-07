Jak odstranit Bidena? Scénářů je několik, všechny jsou komplikované

Demokratické politiky čekají náročné týdny. S rostoucím přesvědčením, že volby ovládne Donald Trump, poroste snaha odstranit stávajícího prezidenta z volebního klání. Nahradit Joea Bidena však není vůbec jednoduché. A paradoxně to nebude snadné ani ve chvíli, kdyby tomu dnešní prezident byl sám nakloněn. Zde jsou scénáře možného odstavení Joea Bidena z demokratické kandidátky.

Scénář první: Biden sám odstoupí. Velmi brzy

Prezident Joe Biden není zdravotně v nejsilnější formě a čtyři roky v náročné funkci ve spojení s pokročilým věkem z něj nečiní nejpřesvědčivějšího kandidáta na amerického prezidenta. Když byl navíc diagnostikován na covid, uchýlil se do izolace. A bude přemýšlet.

Má odstoupit, jak po něm chce vlivná část demokratů, která pravděpodobně reprezentuje majoritu ve straně? Nebo má věřit průzkumům, podle nichž je stále jediným relevantním vyzyvatelem Donalda Trumpa?

Pokud se rozhodne skutečně odstoupit, bude záležet na tom, kdy tak učiní. A platí, čím dříve, tím lépe pro Demokratickou stranu a případného nového kandidáta. Pokud tak Biden učiní do konce července, může se čelním představitelům partaje podařit vybrat nového kandidáta, který ovládne stranický nominační sjezd. Takový kandidát by se pak skutečně mohl snadno stát Bidenovým nástupcem a byl by novým vyzyvatelem Trumpa.

Problémem totiž je fakt, že 99 procent straníků vyslovilo v primárkách důvěru Bidenovi, aby vše šlo hladce, muselo by dojít k výběru jasného a nezpochybnitelného kandidáta, který by ovládl sjezd. Čas v tom hraje důležitou roli.

Scénář druhý: Biden sám odstoupí. Krátce před sjezdem

Pokud by se Bidenovo rozhodování protahovalo, mohlo by dojít k tomu, že stávající prezident sice skutečně odstoupí, ale učiní tak pozdě a dojde k takzvanému otevřenému nominačnímu sjezdu. Tam se může do boje o nominaci přihlásit kdokoli a výsledek by byl značně nejistý. Podle The Washington Postu tato situace nastala naposledy v roce 1968, kdy se demokratickým kandidátem stal v Česku takřka neznámý Hubert Humphrey, kterého spektakulárně porazil Richard Nixon.

Otevřený sjezd by tedy byl pro demokraty pravděpodobnou cestou do pekla.

Co se pravděpodobných kandidátů týče (a podobná situace platí i v prvním scénáři), stále největší šanci má Bidenova viceprezidentka Kamala Harrisová. Američtí komentátoři však upozorňují, že Harrisová nemá tuto cestu k nominaci nijak zaručenou jen z titulu viceprezidentky. Dalšími potenciálními kandidáty mohou být kalifornský guvernér Gavin Newsom, michiganská guvernérka Gretchen Whitmerová a guvernér Pennsylvanie Josh Shapiro.

Scénář třetí a čtvrtý: Biden se zúčastní sjezdu jako oficiální kandidát

Tyto scénáře předpokládají, že Joe Biden nerezignuje na post kandidáta demokratů na amerického prezidenta. Ve třetím scénáři vše půjde podle oficialit, a pak se Joe Biden na základě zvyklostí a primárek stane kandidátem demokratů na prezidenta.

Další scénář je ale zajímavější. Podle něj totiž delegáti mají možnost se vzbouřit a Bidena nenominují. Pak by mohlo dojít ke spontánní volbě některého z vlivných demokratů.

Scénář pátý: Biden rezignuje, nebo je odstaven po sjezdu

Pravděpodobnost tohoto scénáře je velmi nízká, protože ať už se Biden rozhodne odstoupit sám, nebo se demokraté pokusí jej odstavit silou, politický smysl to má jedině do nominačního sjezdu. Nicméně University of Sydney na základě stanov Demokratické strany připomíná, že pokud by k Bidenově odstavení došlo po skutečném sjezdu, musel by být svolán zvláštní sjezd 500 klíčových osobností Demokratické strany napříč všemi státy USA, kteří by vybrali nového kandidáta.

Scénář poslední: Aktivace 25. dodatku Ústavy

Odstavit silou Joea Bidena z kandidátky je pro Demokratickou stranu v tuto chvíli téměř nemožné. Vedle zdravotních důvodů existuje již jen jeden postup, který by to zaručil. Je jím aktivace 25. dodatku americké Ústavy, který vzdáleně připomíná paragraf 66 Ústavy České republiky. Zjednodušeně řečeno, jde o zbavení prezidenta funkce, nebo o předání výkonu funkce prezidenta do rukou viceprezidenta.

Jde o velmi mladý dodatek, který vznikl na základě dokonaného atentátu na Johna Fitzgeralda Kennedyho.

Ve čtvrté části tohoto dodatku je popsán mechanismus, kterým viceprezident ve spojení s většinou vlády nebo nadpoloviční většinou Kongresu z důvodu neschopnosti vykonávat funkci zbaví prezidenta veškerých pravomocí a předá je do rukou viceprezidenta či v tomto konkrétním případě viceprezidentky.

V důsledku toho by pak přestal být závazný výsledek primárek a nominaci by mohl dostat jiný kandidát Demokratické strany.

Komentátoři se však shodují na tom, že aktivace 25. dodatku je v současné situaci téměř nemyslitelný, mohlo by to pro demokraty mít dalekosáhlé reputační dopady.

