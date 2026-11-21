Stanislav Šulc: Ani Letná, ani setkání mocných. Lidi skutečně zajímá něco úplně jiného
Týden plný velkých událostí je za námi. A ačkoli by někdo asi rád, aby k těm nejdůležitějším zprávám patřilo vzedmutí občanské společnosti v Česku, případně setkání vlivných vládců velmocí, ve skutečnosti to jediné podstatné se odehrálo jinde. Svět totiž ve skutečnosti zajímají jen dvě věci: nový James Bond a GTA VI. Nevěříte? Tak sledujte.
Význam dějů jsme donedávna měřili zejména tím, jaký dopad mají na realitu, ať už tu nejbližší, nebo třeba zprostředkovanou. Jenomže toto pojetí důležitosti se postupně vytrácí s tím, jak se ztrácejí pevné kontury a vše se mění v nezadržitelný proud feedu na sociálních sítích. A s tím se mění také význam toho, co je podstatné.
Jedním z indikátorů významnosti zůstává mnohost. Čeho vidím hodně, to je důležité, zvlášť pokud to je nové a případně překvapující. A vzhledem k tomu, že realitu čím dál víc nahlížíme algoritmy sociálních sítí, mnohost určují jiná pravidla než dříve. A tou nejdůležitější vlastností je virální potenciál, případně schopnost dané události vyvolávat zapojení publika.
A tak zatímco jednání parlamentu, které reálně ovlivní naše životy novým zákonem, pravděpodobně skoro nikdo nezaznamená, když si dva poslanci začnou nadávat, je toho hned plný éter. A jiné už to nebude, to je jedna z mála jistot.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
Zprávy starého světa
Pojďme se touto optikou podívat na události uplynulých sedmi dní, ať nám do toho spadne i největší demonstrace v éře samostatného Česka. V tom týdnu se toho odehrálo skutečně hodně. Vedle zmíněné akce na Letné to u nás byly dále oslavy 17. listopadu, o němž se nově hovoří jako o nejdůležitějším svátku státu. Případně můžeme mezi události týdne zařadit také absenci premiéra a ministra zahraničí, kteří se oba stylizují do rolí vlastenců, na těchto oslavách.
Ve světě to bylo ještě výživnější, protože se v Číně setkala trojice když ne nejmocnějších, tak určitě nejvlivnějších politiků světa. Na burzu se dostala jedna z největších AI společností Anthropic. Padl CEO jedné z nejdůležitějších firem světa Nvidie. A trhy se kvůli různým důvodům zásadně propadly.
Anthropic přepsal historii burzovních debutů. Výrobce chatbota Claude získal v IPO a soukromém umístění rekordních 107,3 miliardy dolarů a zájem investorů několikanásobně převýšil nabídku. Do akcií se vedle Wall Street pustili i drobní investoři v Evropě a na šedém trhu se před startem obchodování čeká výrazný růst ceny.
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Trhy
Anthropic přepsal historii burzovních debutů. Výrobce chatbota Claude získal v IPO a soukromém umístění rekordních 107,3 miliardy dolarů a zájem investorů několikanásobně převýšil nabídku. Do akcií se vedle Wall Street pustili i drobní investoři v Evropě a na šedém trhu se před startem obchodování čeká výrazný růst ceny.
Kdo prorazí sociální bubliny
Zastánci starého světa by jistě velmi rádi označili všechny či některé tyto události za významné. Jenomže v éře rozpadlých struktur, echo chambers a sociálních bublin k nim v podstatě žádná z nich reálně již nepatří. Můžete to měřit třeba tím, přes které kanály, jež sledujete, se vám některá z nich dostala.
Každý máme širokou paletu zdrojů, jež využíváme, od médií, která aktivně sledujeme, přes feedy sociálních sítí až po nejrůznější komunikátory typu WhatsApp, email, klasické SMS zprávy. A schválně, povedlo se některé z těchto událostí prosadit se ve všech těchto zdrojích?
Upřímná odpověď nejspíš bude, že ne. Stejně jako se žádná z těchto událostí nedostala do všech tradičních médií bez ohledu na zaměření.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Bond a GTA VI
A přesto se v uplynulém týdnu staly hned dvě události, kterým se takto prosadit podařilo. Byla a stále jsou jich plná v podstatě všechna média, lidé se o nich baví se skutečným zaujetím a tyto dvě události vzrušily valnou část globální populace bez ohledu na věk, politickou příslušnost a názor na Donalda Trumpa či Andreje Babiše.
Těmi zprávami jsou oznámení, že roli agenta 007 Jamese Bonda získal Robert Pattinson, a vydání hry GTA VI. Tyto dvě zdánlivě nepodstatné události dokázaly nemožné a i v roztříštěném světě, který se polarizuje i podle toho, jestli je lepší barva lila, nebo lososová, nabídly jakousi informační syntézu.
U GTA VI se možná výrazná odezva očekávala, realita i tak překonala očekávání. U nového představitele Jamese Bonda pak i filmoví nadšenci očekávali, že až dané jméno skutečně padne, svět se na minutu podiví a pak se bude točit dál. Nicméně výběr Roberta Pattinsona doprovázený už nyní ikonickou fotografií byl natolik šokující a naplňující aktuální potřeby globální informační společnosti, že reakce byla opravdu masivní.
Třináct let čekání a pak nástup, který přepsal herní rekordy. GTA 6 podle Rockstar Games během prvního dne utržilo 3,79 miliardy dolarů, tedy zhruba 85,5 miliardy korun, a ještě před vydáním si hru předobjednaly desítky milionů lidí. Novinka navíc okamžitě vystřelila mezi nejlépe hodnocené hry historie.
Mánie jménem GTA 6. Hra během prvního dne utržila přes 85 miliard
Enjoy
Třináct let čekání a pak nástup, který přepsal herní rekordy. GTA 6 podle Rockstar Games během prvního dne utržilo 3,79 miliardy dolarů, tedy zhruba 85,5 miliardy korun, a ještě před vydáním si hru předobjednaly desítky milionů lidí. Novinka navíc okamžitě vystřelila mezi nejlépe hodnocené hry historie.
Dobrá zpráva o stavu světa
Poučení? Asi ani žádné není, spíš jde o důkaz či potvrzení toho, jak sociální sítě bez ohledu na to, zda na nich působíte, či nikoli, změnily veřejný diskurs. Navíc, a to není nepodstatné, jsou obě události pozitivní. Tedy v tom smyslu, že nejde o válku, terorismus ani nenávistí poháněné proklamace vysokých představitelů velmocí.
A v tom jde vlastně o dobrou zprávu o stavu dnešního světa.
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