Dalibor Martínek: Okamura se utrhl z Babišova řetězu
Čím dál častěji prosakuje na veřejnost nesoulad mezi stranami vládní koalice. Z excesů Motoristů je Babiš očividně unavený, teď začal rušit jeho klid na vládnutí Tomio Okamura. Naposledy k premiérově nelibosti komentoval dodávky letadel Skyfox Ukrajině.
Okamuru evidentně probudily komunální a senátní volby. Do Senátu se nedostal z jeho strany nikdo a přišel o polovinu svých zastupitelů. Chce teď víc prosazovat svůj program a jak uvedl, SPD má svá témata dostávat na vládu, a proti těm, která nejsou v souladu s jejím programem, se má hlasitěji vymezovat.
Hnutí tak v podstatě rozjíždí předvolební kampaň. Ne že by se musel Babiš Okamury ve volbách obávat, ale jeho aktivity už mu začínají pít krev. Navenek chtějí lídři tří stran trojkoalice zachovávat jednotu. Babiš často zmiňuje, že koalice dobře pracuje, a rozhodně nehodlá veřejně kritizovat své partnery.
Pražským primátorem se stal dosavadní náměstek Petr Hlaváček, v radě bude mít na starosti územní a strategický rozvoj. Původním povoláním architekt, nyní však více politik, Hlaváček stojí v Praze v pozadí mnoha významných počinů, propaguje Vltavskou filharmonii či stál u zrodu Pražské developerské společnosti. Co přinese Praze?
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Názory
Pražským primátorem se stal dosavadní náměstek Petr Hlaváček, v radě bude mít na starosti územní a strategický rozvoj. Původním povoláním architekt, nyní však více politik, Hlaváček stojí v Praze v pozadí mnoha významných počinů, propaguje Vltavskou filharmonii či stál u zrodu Pražské developerské společnosti. Co přinese Praze?
Jenže Okamura svou aktivitou zvyšuje napětí. Nejprve zakázal svému ministrovi Zůnovi, aby vyslal české vojáky na cvičení do Polska. K prodeji letadel Skyfox Ukrajině, který vláda podporuje jako dobrý byznys, prohlásil, že dodávání zbraní na Ukrajinu prodlužuje válku.
To už donutil Babiše k podrážděné reakci. „Nevím, proč to pan Okamura komentuje. Je to záležitost soukromé firmy. My se v tom jako vláda neangažujeme, my jenom říkáme: Ano, Aero má Skyfox, je to skvělé letadlo,“ řekl. Obecně se v ANO nelíbí, že Okamura často komentuje různá rozhodnutí vlády dřív než ministři.
Okamura 2.0
Okamurova emancipace patrně nesloží vládu, nicméně zvyšuje v koalici napětí. Babišovým jediným cílem je v klidu vládnout. Okamura tlačí na zrušení koncesionářských poplatků za Českou televizi a Český rozhlas, a svým nočním hlasováním zaplnil Letnou. Babiš nechce mít lidi v ulicích, chce klid na vládu.
Babišova vláda cíleně rozkládá právní stát a instituce. Pohání ji osobní pomsta předsedů vládních stran i opojení nekontrolovanou mocí. Kulturní války přitom slouží jako kouřová clona pro ovládnutí státu. Nedělní demonstrace na Letné ukáže sílu ulice. Měla by ale také otevřít cestu k zásadní proměně politické opozice. Samotné zpívání Babiše nezastaví.
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Názory
Babišova vláda cíleně rozkládá právní stát a instituce. Pohání ji osobní pomsta předsedů vládních stran i opojení nekontrolovanou mocí. Kulturní války přitom slouží jako kouřová clona pro ovládnutí státu. Nedělní demonstrace na Letné ukáže sílu ulice. Měla by ale také otevřít cestu k zásadní proměně politické opozice. Samotné zpívání Babiše nezastaví.
„Na demonstraci mě pozitivně zaujalo, že mě zástupce organizace Milion chvilek označil za hlavní tvář rušení televizních poplatků,“ utahoval si Okamura z demonstrantů. Většina lidí prý poplatky nechce. Babiš demonstraci strategicky obmlčel.
S Macinkou a s Okamurou bude Babiš na oko dál táhnout za jeden provaz. Žádná ze stran nechce rozbít pohodlnou většinu ve Sněmovně, všichni členové Motoristů a velká část lidí z SPD mají teplé fleky. Uvnitř to však bublá. S Okamurou má Babiš tu smůlu, že lídr SPD nezasedl do jeho vlády. Nemůže ho řídit. A Okamura se mu tak trochu vymkl z kontroly.
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