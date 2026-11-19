„Máme společnou odpovědnost za udržení míru a stability.“ Si, Trump a Putin se sešli u kulatého stolu
Donald Trump, Si Ťin-pching a Vladimir Putin se v čínském Šen-čenu sešli k mimořádnému třístrannému jednání. Na stole byly války na Ukrajině a v Íránu, jaderné zbraně i širší otázka světové stability. Všichni tři prezidenti mluvili o odpovědnosti velmocí, spolupráci a potřebě zabránit dalšímu chaosu.
Prezidenti Spojených států, Číny a Ruska Donald Trump, Si Ťin-pching a Vladimir Putin se dnes v čínském Šen-čenu sešli k jednání, které může patřit k nejvýznamnějším diplomatickým schůzkám letošního roku. Setkání na okraj summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství APEC začalo kolem 09:30 středoevropského času a trvalo přibližně hodinu a půl. Podle úvodních vystoupení měla trojice řešit především války na Ukrajině a v Íránu, kontrolu jaderných zbraní a širší otázky globální bezpečnosti.
Donald Trump označil Spojené státy, Čínu a Rusko za země se zvláštní odpovědností za otevřený a produktivní dialog. „Vůdci se v minulosti příliš často vyhýbali jednání s národy, se kterými měli neshody,“ řekl s tím, že sám podporuje opačný přístup. „Spojené státy, Rusko a Čína mají jedinečnou pozici pro jednání o snížení počtu jaderných zbraní,“ dodal. Zmínil také potřebu potírat šíření jaderných zbraní, materiálů a technologií, mimo jiné v souvislosti s Íránem.
Donald Trump na summitu APEC v Číně rozjel sérii schůzek s nejmocnějšími rivaly Spojených států. Nejprve jednal s Vladimirem Putinem o Ukrajině, poté zamířil za Si Ťin-pchingem. Na stole jsou válka, Írán, Hormuzský průliv i obchod mezi dvěma největšími ekonomikami světa.
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Politika
Donald Trump na summitu APEC v Číně rozjel sérii schůzek s nejmocnějšími rivaly Spojených států. Nejprve jednal s Vladimirem Putinem o Ukrajině, poté zamířil za Si Ťin-pchingem. Na stole jsou válka, Írán, Hormuzský průliv i obchod mezi dvěma největšími ekonomikami světa.
Putin se ve svém vystoupení soustředil také na Ukrajinu. „Naše tři státy mají společnou odpovědnost za udržení míru a stability,“ uvedl podle Reuters a dodal, že Moskva, Washington a Peking mohou ke globální stabilitě výrazně přispět, pokud budou konstruktivně spolupracovat. „Naše země mají mnohé společné zájmy při řešení regionálních konfliktů včetně samozřejmě konfliktu na Ukrajině,“ řekl ruský prezident a vyzval ke spolupráci založené na vzájemném respektu, rovném postavení a vyvažování zájmů.
Průlom, nebo jen velké gesto?
Třístranné jednání začalo se zpožděním poté, co Trump a Si dokončili své bilaterální setkání a pozdní oběd. Teprve následně se k nim připojil Putin. Analytici před schůzkou upozorňovali, že není jasné, zda setkání přinese konkrétní výsledek. Podle agentury AP se může zapsat do dějin, stejně tak ale může rychle zapadnout. AFP zároveň připomněla obavy, že by se tři velmoci mohly snažit rozdělit svět do sfér vlivu, zatímco Čína deklarovala, že jejím cílem je ochrana míru a podpora strategické stability mezi hlavními mocnostmi.