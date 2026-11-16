Upír Edward dospěl. Teď má povolení zabíjet. Robert Pattinson je nový James Bond
Kdysi lámal dívčí srdce jako upír Edward Cullen, potom oblékl kostým Batmana. Teď Robert Pattinson získal jednu z nejprestižnějších rolí filmové historie. Čtyřicetiletý Brit se stane novým Jamesem Bondem. Střídá Daniela Craiga, který se s agentem 007 rozloučil před pěti lety. Hollywood tak ukončil několikaleté spekulace o obsazení slavné role. Za novou érou bondovek stojí Amazon a režisér Denis Villeneuve, píší BBC a Reuters.
Spekulacím je konec. Novým Jamesem Bondem se stane britský herec Robert Pattinson, kterého diváci znají především ze série Stmívání a z filmového Batmana. Jeho obsazení v pondělí oficiálně oznámilo studio Amazon MGM prostřednictvím účtů filmové série na sociálních sítích. Čtyřicetiletý Pattinson bude sedmým představitelem agenta 007 v oficiální filmové sérii a prvním od odchodu Daniela Craiga. Ten se s rolí rozloučil v roce 2021 ve snímku Není čas zemřít, v němž nejslavnější britský špion dokonce zahynul.
„James Bond je jednou z nejlegendárnějších postav filmové historie a možnost ztvárnit agenta 007 je pro mě životní poctou,“ uvedl Pattinson v prvním vyjádření. Poděkoval režisérovi Denisovi Villeneuvovi, producentům i studiu Amazon MGM za důvěru. Získání role označil za splněný sen.
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Výběr nového Bonda trval několik let a provázely ho spekulace o celé řadě kandidátů. Mezi nejvážnější adepty podle britské BBC patřili například Callum Turner, Josh O'Connor, Jack Lowden nebo Nicholas Hoult. Producenti se nakonec rozhodli pro herce, který už má za sebou několik obrovských hollywoodských hitů a dokáže přitáhnout diváky napříč generacemi.
Právě v tom spočívá významná změna proti minulosti. Původní producenti série z rodiny Broccoliových podle BBC záměrně neobsazovali do hlavní role největší filmové hvězdy. Chtěli, aby samotná postava Jamese Bonda byla slavnější než herec, který ji ztvárňuje. Amazon, jenž nad sérií převzal tvůrčí kontrolu v roce 2025, nyní zvolil opačnou strategii. Sází na již zavedené jméno, které má potenciál přilákat také mladší publikum.
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Pattinson se poprvé výrazněji prosadil jako Cedric Diggory ve filmu Harry Potter a Ohnivý pohár. Světovou popularitu mu následně přinesla role upíra Edwarda Cullena v romantické sáze Stmívání. Později se však dokázal vymanit ze škatulky idolu dospívajících a zaujal také v náročnějších snímcích, například Maják nebo Dobrý časy. V roce 2022 pak převzal další ikonickou roli, když se stal Batmanem.
V posledních letech se objevil také ve filmech Mickey 17 a Odyssea režiséra Christophera Nolana. Jeho obsazení do bondovské série tak završuje pozoruhodnou proměnu kariéry: z romantického hrdiny pro mladé diváky se stal představitel hned dvou nejslavnějších filmových postav.
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Šestadvacátý oficiální film o Jamesi Bondovi bude režírovat Denis Villeneuve, který stojí za úspěšnou sérií Duna nebo snímkem Blade Runner 2049. Scénář připravuje Steven Knight, tvůrce seriálu Gangy z Birminghamu. Producenty jsou Amy Pascalová a David Heyman.
„Jsem nadšený, že mohu Roberta Pattinsona přivítat jako našeho nového Jamese Bonda. Má nadčasovou duši agenta 007 a přináší zcela nového ducha,“ uvedl Villeneuve, který zároveň poděkoval ostatním uchazečům o roli.
Natáčení by podle BBC mělo začít v roce 2027 a premiéra se očekává o rok později. Přesné datum uvedení ani název filmu zatím oznámeny nebyly. Není známé ani obsazení hlavního padoucha či nové Bond girl.
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Bond za miliardy. Amazon otevírá novou éru
Nová bondovka bude první, která vznikne pod tvůrčí kontrolou Amazon MGM Studios. Rodina Broccoliových, která filmovou značku spravovala více než šest desetiletí, předala v roce 2025 rozhodující vliv na její další směřování americkému studiu. Výběr Pattinsona je tak zároveň prvním velkým personálním rozhodnutím nové éry.
Pro Amazon je ve hře jedna z nejcennějších značek filmového průmyslu. Série natočená podle románů Iana Fleminga od roku 1962 celosvětově utržila více než sedm miliard dolarů. Samotný Craigův poslední film Není čas zemřít vydělal v kinech přibližně 774 milionů dolarů. Nový Bond má na tuto tradici navázat.
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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
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