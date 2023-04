V kauze Dozimetr byli obviněni další lidé včetně exposlance ODS Šnajdra

V kauze Dozimetr bylo obviněno několik dalších lidí včetně bývalého poslance ODS Marka Šnajdra. Uvedly to servery Seznam Zprávy a Deník N na základě nejmenovaných zdrojů blízkých vyšetřování. Nová obvinění se podle serverů týkají větve kauzy kolem Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Šnajdr v minulosti působil jako náměstek ministra zdravotnictví a také jako člen správní rady VZP.

Servery se rozcházejí v počtech údajně nově obviněných. Podle Seznam Zpráv začala nyní policie v kauze stíhat dalších pět lidí a podle Deníku N čtyři lidi. Policie, státní zastupitelství ani Šnajdr a jeho advokát se k těmto informacím podle serverů nevyjádřili.

Hlavní větev kauzy Dozimetr se týká ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku (DPP). Ve větvi týkající se VZP podezřelí žádali podle policie provize po společnostech, které pojišťovně dodávají IT služby. Podle Seznam Zpráv je Šnajdr stíhán za korupci.

"Případ v této fázi trestního řízení nemůžeme komentovat," řekla Seznam Zprávám vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová. Vyjádřit se k tomu podle serveru nechtěl ani mluvčí policejní Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Podle Deníku N obvinění nekomentovali ani Šnajdr a jeho advokát Lukáš Trojan.

Obviněni jsou lidé kolem VZP

Deník N píše, že dalšími nově stíhanými jsou vedle Šnajdra bývalý náměstek VZP pro informatiku Tomáš Knížek, bývalý ředitel technické podpory VZP Josef Listík a podnikatel Pavel Dovhomilja. Posledně jmenovaný Dovhomilja už byl dříve obviněn v hlavní větvi kauzy kolem DPP a od poloviny loňského roku spolupracuje s policií. Také Knížek, Listík a Dovhomilja dnešní informace nekomentovali, píše server.

V kauze Dozimetr bylo ještě před novou sérií obvinění stíháno více než deset lidí v čele s podnikatelem Michalem Redlem. Policisté tvrdí, že organizovaná Redlova skupina systematicky obsadila klíčové pozice v pražském dopravním podniku tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat výběrová řízení. Jejich cílem bylo získat od vítězných firem úplatky. Kromě DPP a VZP se podle dřívějších informací týká jedna z větví Dozimetru také zakázek Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.

Kauza Dozimetr měla dopad na několik vysoce postavených politiků. Kvůli kontaktům s Redlem loni odstoupil tehdejší ministr školství za hnutí STAN Petr Gazdík a europoslanec STAN Stanislav Polčák ze stejných důvodů v hnutí pozastavil členství.

Ze STAN byl vyloučen bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček, který je v kauze stíhán. Z funkce místopředsedkyně Sněmovny také odstoupila Jana Mračková Vildumetzová (ANO) po kritice, že svědkem jejího manžela na jejich svatbě a kmotrem jejího dítěte byl podnikatel Zakaría Nemrah, který je v kauze Dozimetr také obviněný.

Šnajdr figuruje ve více kauzách

Šnajdr čelí kromě Dozimetru obvinění i v kauze manipulace nemocničních zakázek. V roce 2019 byl obviněn z přijetí úplatku kvůli zakázce pražské Nemocnice na Bulovce a v roce 2021 bylo jeho obvinění rozšířeno o padělání listin. Celkem bylo v tomto případě postupně obviněno přes 20 lidí a osm právnických osob, část z nich už byla odsouzena.

Šnajdr figuroval také v tzv. kauze poslaneckých trafik, která v roce 2013 přispěla k pádu vlády tehdejšího premiéra Petra Nečase. Šnajdr a další bývalí poslanci ODS Petr Tluchoř a Ivan Fuksa byli obvinění kvůli tomu, že údajně přijali lukrativní funkce výměnou za to, že nechají projít vládní daňový balíček. Nejvyšší soud ale rozhodl, že je v této věci nelze stíhat.