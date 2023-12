Politický diář Jany Havligerové: Premiér Fiala má optimismu na rozdávání

Ministerský předseda Petr Fiala je přesvědčený, že do nového roku se Česko může dívat s optimismem. Potraviny podle něj zlevňují, a díky vládě budou zlevňovat i v roce 2024. Ceny energií se dostávají na rozumné hodnoty a například za elektřinu nebude většina lidí platit víc než nyní, kdy ceny (do konce roku) omezují stropy. Citelné zdražení pocítí jen každý sedmý. Tak přestaňte sýčkovat.

Zakladatel TOP09, exministr Miroslav Kalousek nebude kandidovat do Evropského parlamentu za stranu, u jejíhož zrodu stál. Současná šéfka topky, Markéta Pekarová Adamová prosadila svou: Na kandidátce bude zbrusu novou hvězdou Ondřej Kolář, syn „přítele po boku“ nynějšího prezidenta. Chtěl vůbec Kalousek do Bruselu nebo chtěl dokázat něco jiného? Nevíme. Říkal, že nechce zklamat své příznivce. Ty rozhodně nezklamal. Otatně Pekarová Adamová také nezklamala.

Poradce a přítel po boku prezidenta, bývalý diplomat Petr Kolář má prověrku na nejnižším stupni „Vyhrazené“, přidělila mu ji sama prezidentská kancelář. Prověrku od Nejvyššího bezpečnostního úřadu mít nebude, podle Hradu ji nepotřebuje. K čemu, že. Nejmenuje se přece Nejedlý.

Politický diář Jany Havligerové: Poslušně hlásím: Jsem zde a připraven Názory Expremiér a bývalý předseda ČSSD Jiří Paroubek, který byl a patrně stále je ochoten schvalovat zákony i s Marťany, pokud se dostane do sněmovny, se opět hlásí do boje. Vysněnou metu, vstup do dolní komory parlamentu, nebude dobývat rovnou s Marťany, zatím poslouží bývalá sociálnědemokratická poslankyně Jana Wolfová. Ta vede stranu Česká suverenita, nově zvanou Česká suverenita sociální demokracie. Partaj chce používat „opuštěnou“ zkratku ČSSD. Paroubek, nyní předseda spolku Nespokojení, hodlá stranu svým vstupem výrazně podpořit. To bude hit sezóny. Jana Havligerová Přečíst článek