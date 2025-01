Europoslankyně Nerudová nemá co na sebe

Kauza sem, kauza tam, život jde dál. Aneb, jak se říkalo, díra ne díra, furt se natírá. A tak kandidovat ve volbách chce i bezmála jedenaosmdesátiletý pražský primátor a poslanec Bohuslav Svoboda z ODS. V mnohém prý dokáže mladým utéct. To rozhodně buď neumějí, nebo nechtějí někteří senátoři a senátorky jako Miroslava Němcová,Tomáš Czernin a další. Mají svůj rozum a jednali podle něj. Nebo snad… radši nevymýšlet. Zkrátka byli proti vypuštění paragrafu o cizí moci z návrhu zákona Lex Ukrajina 7.

Senát se neshodl na zrušení jakékoliv ze sporných úprav novely o prodlužování ochrany uprchlíků z Ukrajiny před ruskou vojenskou agresí. Lex Ukrajina poputuje koncem ledna rovnou k prezidentovi. Proti trestnosti neoprávněné činnosti pro cizí moc bylo 31 senátorů. Jak se asi zákon osvědčí?

Dojmy z Trumpova znovuzvolení a jeho inaugurace hned tak nevyvanou. Silný zážitek to byl hlavně pro skoro prezidentku, dnes europoslankyni Danuši Neradovou. „Dotklo se mě, jakým způsobem nechal Trump při inauguraci mrznout evropské poslance venku. Už Henry Kissinger si stěžoval na to, že neví, jaké číslo má vytočit, když chce mluvit s Evropou,“ uvedla Nerudová. Asi nemá co na sebe.

V očích vůdce hnutí ANO Andreje Babiše leccos „vypadá blbě“. Konkrétně třeba advokátní kancelář stínového ministra spravedlnosti Radka Vondráčka, kterou provozuje se starostou Kroměříže Tomášem Opatrným a která poskytuje likvidační půjčky. Co se nelíbí před volbami, nemusí vadit po volbách.

Volebním průzkumům stále dominuje podle Průzkumu STEM hnutí ANO s 34,9 procenta hlasů. Koalice Spolu, tedy ODS, TOP 09 a KDU-ČSL by získala 18,2 procenta, třetím nejsilnějším subjektem je STAN s 11,1 procenta. Na hranici pěti procent je to hnutí Stačilo!, neuspěli by Motoristé. Ve Sněmovně by bylo šest subjektů. Už je to fakt nuda.

