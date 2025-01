Politici vám přejí v novém roce šťastnou ruku

Na Nový rok nám to lídři dvou super soupeřících sil řekli jasně – čeká nás politicky velmi vyostřené a tudíž drsné období. Loňská jednání Poslanecké sněmovny byla proti tomu, na co si budeme zvykat, naprostou selankou. Tak si užijte ještě týden, dva, kdy si politici jen protahují svaly. Z Babišova novoročního videa: Vláda se vykašlala na občany, je asociální. My s drahotou zatočíme. A kupovat budete to, co produkuje Agrofert, dodáváme my.

Markéta Pekarová Adamová: Jsme jedinou silou, která je schopna porazit Andreje Babiše a zabránit tak slovenskému scénáři u nás. Tedy lísání se k Putinovu zločinnému režimu a postupnému rozkladu demokratických institucí. A jak dlouho bude bez koalice Spolu existovat TOP09?

Karel Havlíček: Pokud ANO bude mít po sněmovních volbách sněmovních volbách k tomu mandát, neumožní subjektům, které kandidují například v koalicích, postavit více sněmovních klubů. „Pokud někdo kandiduje do voleb v trojkoalici, tak už nebude mít tři kluby a nebude mít už tři další přednostní práva a troje výhody. Uvidíme.

Martin Kupka: Petr Fiala je nejsilnější premiér, jakého můžeme mít. Ukázaly to i cesty krizemi, které máme za sebou. Petr Fiala má reálnou šanci nabídnout další úspěch České republice, ekonomický i na mezinárodním poli, a to i ve složitých časech plných napětí. Jen aby…

Politický diář Jany Havligerové: Probůh Fialo, proč o Vánocích? Názory Ať na svatého Štěpána nebo o něco dřív, politici mluví a mluví. Takže jsme se postupně dozvěděli od šéfa Senátu Vystrčila, že: stav země je lepší než ukazuje nálada jejích obyvatel. Od exprezidenta Miloše Zemana, a to hned několikrát, že: Vláda Petra Fialy jsou političtí amatéři. A od premiéra Fialy, že Češi si umí vždy poradit. Jana Havligerová Přečíst článek

