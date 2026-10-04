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newstream.cz Názory Posílí ANO v Senátu? Kdo ovládne Prahu? Proč prezident nebude volit? Co sledovat v letošních volbách

Posílí ANO v Senátu? Kdo ovládne Prahu? Proč prezident nebude volit? Co sledovat v letošních volbách

Příprava na volby 2026
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc
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Volby do obecních zastupitelstev mají tradičně trochu jinou roli než volby ostatní. Z celkových výsledků totiž nelze vyčíst téměř nic, protože největší počet zastupitelů vzejde ze skutečně nezávislých kandidátek. Pozorný divák přesto dokáže i z nadcházejících voleb vyčíst několik důležitých indicií o politické náladě ve společnosti. Čeho si tedy má letos smysl všímat?

Posílí ANO v Senátu?

Z celorepublikového pohledu se paradoxně největší příběh letos nebude psát na obecních zastupitelstvích, ale v Senátu. Tam totiž může skutečně nastat nějaký obrat.

Z 81 mandátů má aktuální opozice masivní zastoupení více než 60 křesel, ANO má jen 12 senátorů. I kdyby se ANO podařilo výrazněji uspět a Motoristé či SPD si připsali jedno až dvě vítězství, na poměru sil v Senátu se nic nezmění a Senát nadále bude spíše vládě komplikovat její legislativní apetit (což je důležité zejména při potenciální změně Ústavy, ústavních zákonů včetně volebních nebo mezinárodních smluv).

ANO to velmi dobře chápe a do podpory senátních kandidátů docela dost investuje. Přeci jen se nehraje o málo, když je v sázce 27 křesel. A pokud by se Babišovu hnutí podařilo výrazněji uspět, konečně by přestala platit fráze, že ANO Senát neumí. A to by bylo pro vládní hnutí vůbec nejdůležitější. Do jakýchkoli dalších voleb by šlo mnohem silnější.

Kdo reálně povede Prahu

Volby v Praze tradičně poutají pozornost už kvůli tomu, že jen tady se odehrává skutečně ten velký celostátní boj a volby mohou ukázat aktuální rozložení sil jednotlivých partají. ANO tu získává sice méně hlasů než na celorepublikové úrovni, přesto již neplatí, že by ANO v Praze propadlo, a naopak například TOP 09, která je na celostátní úrovni pod pětiprocentní hranicí, by v Praze dosáhla dvouciferného výsledku.

Co lze očekávat: ANO pravděpodobně dostane více než 20 procent hlasů, totéž se očekává od STAN, který patří k hlavním favoritům aktuálních voleb do pražského zastupitelstva (magistrát). Překvapit může také Spolu pro Prahu, což je koalice ODS a TOP 09, již vede Tomáš Portlík.

Podle volebních modelů, jež sledují volební potenciál (tedy maximální počet voličů zvažujících danou stranu), mohou kolem 20 procent získat ještě Piráti a také Praha sobě. Tyto dvě partaje cílí zejména na mladší voliče.

Výsledky by do jisté míry kopírovaly poslední dvoje volby, z nichž nevzešel žádný jasný vítěz a musely vznikat koalice „ochotných“ plné kompromisů. Naštěstí z toho nijak neprofitují antisystémové strany, kterým se v Praze tradičně nedaří.

Záležet bude zejména na konkrétních výsledcích ANO a Spolu pro Prahu, protože takzvaná velká koalice mezi ANO a ODS se na Praze poměrně očekává. Pokud ale nebude možné uzavřít ji jen ve dvou a bude potřeba třetí partner, může dojít k zásadnímu překreslování koaliční mapy a lze čekat koalici na půdorysu STAN-ODS-Praha sobě, případně STAN-Praha sobě-Piráti, naopak koalici ANO-ODS-STAN se jeví jako nepravděpodobná, ačkoli právě ta by měla nejširší mandát a také velký potenciál pro skutečně velké projekty, protože by se mohla více opřít o centrální vládu.

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Potvrdí Motoristé pozice

Svůj díl koláče si zcela jistě na Praze uloupnou také Motoristé, ačkoli nasazením Kláry Sovové úspěchu příliš naproti nejdou. Svou práci, tedy odebrat několik procentních bodů voličům ODS (a možná také ANO), však Motoristé udělají, a to nejen v Praze, ale také v dalších krajských městech.

Nicméně Motoristé hrají o víc. Jde o jejich třetí volby od památných veleúspěšných voleb do Evropského parlamentu, a jedná se tedy o svého druhu maturitu. Ve volbách do Poslanecké sněmovny se jim povedlo využít momentum Filipa Turka a jeho kontaktů do manosféry a zároveň stáhnout nespokojené voliče Spolu. Jenomže vládní angažmá jim v mnohém ubližuje, a ačkoli se politologové vehementně snaží tvrdit, že jednání Petra Macinky brání Andreji Babišovi ve vysávání voličů Motoristů, celkové nadšení z „Motorek“ i mezi jejich voliči nijak závratně neroste.

Navíc tento typ voleb Motoristům příliš nevyhovuje. V Senátu jde většinou o volbu osobností, které ale Motoristé nemají (nebo přesněji: všichni tři jsou již angažovaní na celostátní úrovni), v obecních volbách pak zase příliš nefunguje šermování kulturními válkami, které jsou Motoristům vlastní. Na nejbližší úrovni prostě lidé víc řeší kanály než ideologii. A co se Prahy týče, tam motoristickou agendu řeší v podstatě všichni, takže to mají Motoristé o to těžší.

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Kdo je lídrem opozice

Ano, do určité míry bude právě toto největší otázka spojená s aktuálními volbami. Zhruba od roku 2017 žijeme v představách, že spolu bojuje ANO a ODS. Letošní volby ale mohou ukázat, že realita se překresluje a že skutečným lídrem opozice je dnes STAN.

Dávalo by to smysl. Stejně jako ANO přetočilo řekněme daňově levicové politické spektrum do extrémně populistické podoby, totéž může STAN udělat pro středo-pravicovou část spektra. A v příštích volbách se tak proti sobě postaví dvě apolitické partaje.

Jenomže je potřeba připomenout, že k takovému tvrzení bude zoufale málo tvrdých důkazů. Reálně to může nastat jen ve velkých městech, v nichž ke všem těmto střetům dojde a jen tam uvidíme, jestli je STAN silnější než ODS (jak se tvrdí v Praze) a jestli má potenciál vyzvat ANO.

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Jak uspějí antisystémové síly

Pravděpodobnost, že by v nadcházejících volbách výrazněji uspěly nejrůznější antisystémová hnutí, není velká. Tedy s těmi výjimkami, jež dlouhodobě patří k úspěšným v konkrétních obcích a antisystémovou rétoriku jen využívají pro aktuální aktivaci dlouhodobého elektorátu.

Nicméně je dobré sledovat, jak se bude dařit zejména ve větších městech komunistům, Přísaze, Trikoloře či různým PRO hnutím. Nicméně platí, že síla těchto partají přichází spíš při sněmovních volbách, kdy mohou překvapivě pokořit pětiprocentní hranici a stát se významnější politickou silou. Většinou na jedno období.

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A co Kuba

Výjimku tvoří hnutí Martina Kuby Naše Česko, kterému se podařilo akvírovat několik výrazných regionálních politiků a má poměrně sofistikovanou strategii cílící na vybrané regiony. Jeho úspěch v jižních Čechách (ať už si partaj sama definuje úspěch jakýmkoli procentuálním výsledkem) je v podstatě nevyhnutelný, taktéž může uspět v západních Čechách, na Ostravsku a částečně i v roztříštěných středních Čechách.

Kuba otevřeně říká, že jde o mladý projekt s dlouhodobými cíli, což mu částečně rozvolňuje ruce v tom, co kdo má považovat za úspěch. Vzhledem ke Kubovým silným vztahům v podnikatelské sféře má navíc nejspíš velmi dobré financování, díky čemu se z Našeho Česka pravděpodobně skutečně může stát nový stabilní hráč na politické scéně. A samozřejmě v dalších sněmovních volbách může být přesně tím hráčem, který bude rozhodovat o podobě vlády.

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Ztratí prezident přízeň?

Poslední bod je spíše nešťastný, než že by výrazněji zamíchal s kartami na české politické scéně. Přesto není dobré jej podcenit. Jde o skutečnost, že se prezident Petr Pavel aktuálních voleb nezúčastní jako volič. Důvodem je soukromá zahraniční cesta a údajná chyba v plánování, která prezidenta mrzí.

Role prezidenta je v Česku především symbolická, a také proto má tato chyba v podstatě výlučně symbolický rozměr. Nicméně ať už s prezidentem dlouhodobě souzníte, či nikoli, tento symbolický přehmat se prostě nepovedl. A že se jej jeho protivníci pokusí náležitě využít, je zcela jisté.

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Svrhnutí vlády? Babišův triumf, fiasko opozice. A Turek je zase na koni

Filip Turek a Petr Macinka
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek
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Událostí týdne byl pokus opozice svrhnout vládu, vyjádřit jí nedůvěru. Byl to od začátku pokus marný, věděla to opozice i koalice. Účelem zasedání Sněmovny však neměl být pád vlády. Mělo se z toho stát předvolební rétorické divadlo. Na plné čáře vyhrál Babiš. A Turek? Ten nemusí dělat vůbec nic, a pořád je ho všude plno.

Jan Grolich, šéf lidovců a vycházející hvězda české politiky, hejtman Jihočeského kraje, kandidát na Senátora, ačkoliv není poslancem, nechal přes svoji stranu svolat mimořádnou schůzi Sněmovny s jediným bodem, vyjádření nedůvěry vládě. Stal se z toho třídenní maraton, řeč střídala řeč, výsledek byl předem dán.

Po 28 hodinách jednání roztaženého do tří dnů hlasovalo pro svržení vlády pouze 83 opozičních poslanců. Nikoho z koalice na svoji stranu nepřetáhli, a ještě si devět poslanců opozice dalo při údajně klíčovém hlasování volno. Takhle se revoluce nedělá.

Účel schůze neměl být položit vládu, opozice dobře ví, že na to nemá kapacitu. Před komunálními a senátními volbami to mělo být plénum, kde dostane Babiš na frak. Nestalo se. Babiš zcela ovládl arénu, vyjmenoval milion a jeden úspěch vlády, na opozici nenechal nit suchou.  Z marketingového hlediska se záměr opozice proměnil v absolutní politické fiasko.

Je otázkou, jak se řeči lídrů ANO projeví ve volebních výsledcích. Obce si Babiš uhájí, jde mu o Senát a o Prahu. V Praze s ním nikdo moc nechce, ostatní politické strany se obávají, že by dosud nedobytnou pevnost, mraveniště různých zájmů, chtěl řídit manažersky a vycucnout jí peníze, 200 miliard korun, určené na velké stavby. Při případném úspěchu ANO v Praze ho ostatní strany rády obejdou.

V senátních volbách má větší šanci, ANO obhajuje jediný mandát, může jedině získat. Senát je další pevnost, o kterou Babiš usiluje. Možná si tentokrát ukrojí větší dílek, zatím ho však neovládne.

Turkovo nové dno

Jako obvykle, přes všechno důležité dění, si hlavní díl pozornosti opět ukořistil Filip Turek. V červenci sejmul v centru Prahy ve svém mercedesu zdravotnické auto, nyní policie oznámila, že nenašla trestný čin. Turek je opět na koni. Přestože řídil jako čuně, cítí se být nevinný a okamžitě se znovu navezl do prezidenta. Z něj se stala jeho celoživotní noční můra. Prezident je podle Turka zvyklý na kádrové posudky a lidové soudy. No, to auto skutečně řídit Turek.

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Česku od loňských voleb zdražilo desetileté půjčování prakticky shodně jako Německu

Česku od loňských voleb zdražilo desetileté půjčování prakticky shodně jako Německu
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda
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Trhy zatím Česku za rozpočtovou politiku nové vlády netrestají. Od loňských voleb zdražilo české desetileté půjčování o 80,9 bazického bodu, německé o 76,1, rozdíl je tedy pouhých 4,8 bodu. Hůře než Česko dopadlo 13 z 23 sledovaných zemí EU. Vysoký výnos tak vychází spíš z doby před volbami.

Finanční trhy zatím žádný český „dluhový armagedon“ nevyhlížejí. Od loňských parlamentních voleb, které se konaly přesně před rokem, zdražilo České republice desetileté půjčování prakticky stejně jako Německu, tedy evropskému etalonu fiskální důvěryhodnosti. Výnos českého desetiletého státního dluhopisu se za posledních dvanáct měsíců zvýšil o 80,9 bazického bodu, německého o 76,1 bazického bodu. Rozdíl představuje pouhých 4,8 bazického bodu, tedy 0,048 procentního bodu.

Pokud by finanční trhy skutečně v posledním roce propadaly obavám z rozpočtové politiky nové Babišovy vlády, mělo by se to projevit především výraznějším rozevíráním úrokové přirážky českého dluhu vůči Německu. Nic takového se tedy neděje.

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Dostupnost bydlení ve městech by mohlo podle oslovených odborných sdružení po komunálních volbách zhoršit, kdyby se nové koalice nezvládly domluvit na výstavbě, ale také pokud by se začaly rozprodávat městské byty a pozemky, upustilo se od dlouhodobého plánování nebo se změnily některé dobře nastavené stavební předpisy. Zatímco stavebníci a podnikatelé se obávají zastavení výstavby například i v důsledku chyb v nové stavební správě, podle ekologů se nesmí opomíjet vznik městských bytů na úkor soukromé výstavby.

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Naopak, 13 z 23 zemí EU, jejichž desetileté dluhopisy agentura Bloomberg sleduje a vykazuje, zaznamenalo proti Německu větší nárůst desetiletých výnosů než Česko (viz graf níže, vytvořený na základě dat agentury Bloomberg). Ve Francii činí rozdíl proti Německu 60 bazických bodů, v Bulharsku 47,6, na Kypru 42,2 a v Lotyšsku 38,3 bodu. Hůře než Česko vycházejí rovněž Řecko, Belgie, Itálie, Chorvatsko, Litva, Slovinsko, Slovensko, Portugalsko a Španělsko.

Ještě výmluvnější je statistické srovnání celé skupiny 23 zemí EU. Prostý průměr změny výnosu proti Německu činí přibližně 4,75 bazického bodu. České 4,8 bodu je tedy prakticky přesně průměr sledované skupiny. Medián přitom dosahuje 12,4 bodu, takže Česko se nachází dokonce pod touto střední hodnotou. A pokud země nevážíme všechny stejně, ale zohledníme jejich ekonomickou velikost, vychází průměr ještě podstatně výše, kolem 16 bazických bodů. Při vážení velikostí veřejného dluhu je přibližně 25 bazických bodů.

Těžko tudíž lze tvrdit, že by trhy během uplynulého roku Česko za jeho rozpočtovou politiku trestaly.

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Příznivější výhled od S&P sice přinesl vládě Andreje Babiše důvod k radosti, jiné ratingové agentury ale upozorňují na uvolňování fiskální politiky a rychlejší růst českého dluhu. Ani relativně dobrá výchozí pozice veřejných financí není důvodem k bezstarostnosti, píše ve svém komentáři ekonomický novinář Pavel Páral.

Pavel Páral

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Což ovšem neznamená, že český stát financuje svůj dluh levně. Naopak. Výnos jeho desetiletého dluhopisu přesahuje pět procent a je výrazně vyšší než německý. Je ale třeba oddělit dvě zcela rozdílné věci: dlouhodobou úroveň úroku a jeho změnu od voleb.

Poměrně vysoká výchozí úroveň českých výnosů existovala již před vznikem nynější vlády i před zmíněnými volbami, z nichž vzešla. Je výsledkem předchozího inflačního vývoje, vyššího tempa ekonomického růstu v ČR, vyšších úrokových sazeb České národní banky, odlišné měnové politiky, existence kurzového rizika koruny, velikosti a likvidity českého dluhopisového trhu i dřívějšího vývoje veřejných financí. Už při nástupu současné vlády si český stát půjčoval podstatně dráže než Německo.

Lze samozřejmě diskutovat, zda dnešní rozpočtová politika vytváří rizika pro budoucnost. Pokud by schodky zůstávaly dlouhodobě příliš vysoké, může se riziková přirážka českého dluhu zvýšit. Nelze ale dnešní vysokou úroveň českých úroků jednoduše vydávat za účet vystavený finančními trhy nové vládě.

Data od voleb zatím říkají něco jiného: Česku zdražilo půjčování vůči Německu o pouhých pět bazických bodů, prakticky stejně jako v průměru sledovaným zemím EU a výrazně méně, než odpovídá jejich mediánu.

Pokud existuje důkaz, že trhy Česko po volbách za rozpočtovou politiku trestají, v desetiletých výnosech jej zatím hledat nelze.

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