Spořáky útočí na pět procent. Banky se předhánějí, ale mají to dobře spočítané
Očekávání a následné zvýšení repo sazby ČNB na čtyři procenta v listopadu utrhlo lavinu dalšího růstu úrokových sazeb z vkladů, a to i vysoko nad čtyřprocentní hranici. Ale pozor - maximální úrok obvykle platí pouze do určitého limitu, třeba 250 tisíc či ještě méně, a zbytek peněž je úročen hůře. Vyšší úrok také může mít omezenou platnost.
Tuzemské banky začaly znovu zvyšovat úrokové sazby na spořicích účtech. Vzhledem k tomu, že ČNB na začátku listopadu rozhodla zvýšit svou klíčovou repo sazbu o čtvrt procentního bodu na čtyři procenta, to není nic překvapivého. Tento krok byl očekávaný a některé peněžní ústavy šly se sazbami nahoru už před zasedáním ČNB. Jiné je zvýšily vzápětí po jeho skončení, například Raiffeisenbank (RB) a mBank.
Lehce překvapivé ovšem může být, že nyní banky na spořicích i termínovaných účtech nabízejí sazby přesahující úroveň repo sazby. To se v naší novodobé bankovní historii stalo pouze výjimečně, a to v letech 2020, 2024 a 2025, kdy několik málo bank dostatečně rychle nereagovalo na postupné snižování sazby ČNB.
Co za tím je? Jsou takové sazby dlouhodobě udržitelné? Důvodů je více a pro střadatele je klíčové především následující: maximální sazby se vztahují pouze na část vkladu, přičemž obvyklými limity jsou půl či čtvrt milionu korun. Kromě toho musejí klienti pro získání maximální sazby každý měsíc splnit řadu podmínek, například zajistit minimální příchozí platbu na účet, uskutečnit stanovený počet plateb kartou nebo využívat další produkty banky.
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Sazby šplhají nad čtyři procenta
Mezi nejštědřejší nabídky momentálně patří spořicí účet Banky Creditas, která 11. listopadu zvýšila maximální úrokovou sazbu ze 4,25 na 4,6 procenta ročně. Nejvyšší úročení se však vztahuje pouze na vklady do půl milionu korun a klienti musejí splnit podmínky aktivního využívání účtu nebo investování.
Od pondělí 16. listopadu nabízí vyšší úročení rovněž mBank. U jejího mSpořicího účtu Plus vzrostla sazba ze 4,21 na 4,41 procenta, přičemž nejvyšší úrok platí pro prvních 250 tisíc korun. Pro větší úspory jsou sazby postupně nižší. Od čtvrtého měsíce navíc klient musí pravidelně platit kartou a zajistit příchozí platby na běžný účet.
Ke zvyšování se na začátku tohoto týdne přidala také Fio banka. U produktu Fio konto zvýšila úrok z 3,5 na 4,02 procenta. Výhodou je absence dalších podmínek, nevýhodou ovšem limit 200 tisíc korun. Peníze nad tuto hranici se úročí výrazně méně.
Vyšší sazby již zavedly také Air Bank, která nabízí až 3,5 procenta, nebo slovenská VÚB s úrokem 4,1 procenta bez omezení výše vkladu. U VÚB je však třeba počítat se specifickým daňovým režimem.
Komerční banka nabízí od 1. listopadu v rámci akce sazbu 4,20 procenta pro vklady do jednoho milionu korun. Bonusové zvýhodnění trvá tři měsíce.
Další změny jsou na cestě. Partners Banka od 23. listopadu uvede nový spořicí účet Rezerva se sazbou až 4,43 procenta pro vklady do 250 tisíc korun. Nad tento limit bude platit sazba 3,2 procenta.
RB od 1. prosince zvýší sazbu na Bonusovém spořicím účtu na 4,5 procenta. Nové úročení se však bude vztahovat pouze na částku do 250 tisíc korun. Podmínkou bude alespoň deset plateb kartou měsíčně a investování do produktů RB. Kompletní žebříček spořicích účtů najdete v závěru článku.
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Jak mohou banky nabízet více než repo sazbu ČNB?
Donedávna jsme byli zvyklí, že banky reagovaly na každé zvýšení či snížení sazeb ČNB a odůvodňovaly to právě rozhodnutím bankovní rady ČNB. Proč tedy dnes nabízejí na vkladech úrok přesahující repo sazbu? Vyplatí se jim dávat klientům více, než kolik samy dostávají za své vklady u centrální banky v rámci čtrnáctidenních repo operací? Odpověď zní ano.
Důvodů je několik. Předně jsou to zmíněné limity pro uplatnění maximální sazby. Tedy že například vklad do 250 tisíc korun může být při splnění daných podmínek (minimální platba na účet, minimální počet transakcí platební kartou, investice do podílových fondů banky a podobně) úročen sazbou přes čtyři procenta, zatímco zbytek peněz pouze 0,1 procenta. Klient, který má u banky více peněz, než činí limit pro maximální sazbu, tak ve skutečnosti získává nižší průměrné zhodnocení celého vkladu. Že to tak je, potvrzují data ČNB.
Celorepubliková průměrná sazba z takzvaných jednodenních vkladů, kam patří běžné i spořicí účty, dosáhla podle statistik ČNB v letošním září (čerstvější data zatím nejsou k dispozici) 1,55 procenta. Po zohlednění objemu vkladů na běžných a spořicích účtech lze vypočítat, že průměr u spořicích vkladů dosáhl 2,62 procenta. To bylo podstatně méně, než kolik v tomto měsíci činila repo sazba (3,75 procenta). Podobný rozdíl pravděpodobně ukáže i porovnání sazeb v říjnu.
To vysvětluje, proč si banky mohou dovolit nabízet u vybraných produktů více, než činí repo sazba centrální banky. Zdražení části vkladů nemusí znamenat stejně výrazný nárůst nákladů na financování celého jejich podnikání.
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Dluhopis lepší než repo sazba, konkurence tvrdší než dřív
Banky však nevydělávají pouze na rozdílu mezi úroky, které vyplácejí vkladatelům, a těmi, které inkasují z poskytnutých úvěrů. Významným zdrojem jejich výnosů jsou také investice do cenných papírů, včetně státních dluhopisů. Jejich výnosy v poslední době celosvětově rostou a dostávají se na úrovně, které byly běžné před více než dvěma desetiletími. Stranou tohoto vývoje nezůstávají ani české dluhopisy. V poslední emisi český stát prodal dlouhodobé dluhopisy s výnosem přes pět procent. To je pro banky samozřejmě zajímavější než repo sazba.
Dalším důvodem, proč banky zvyšují úroky na spořicích účtech, je konkurence. Ta neustále roste, a tak se každé zvýšení repo sazby, jejíž pohyby se už naučila sledovat i laická veřejnost, stává příležitostí zviditelnit se a přijít s marketingově atraktivní nabídkou. Zvlášť když už neplatí, že by lidé byli tolik vázáni na jednu hlavní banku.
Co z toho plyne pro vkladatele? Měli by si pokaždé pořádně přečíst takzvaná malá písmena, tedy přesné podmínky úročení vkladů. Pokud je jejich 200 tisíc korun úročeno sazbou 4,02 procenta, ale zbylých 300 tisíc na stejném spořicím účtu pouze 0,1 procenta, dosahuje jejich výsledné průměrné zhodnocení celého vkladu pouze zhruba 1,67 procenta.
Aktualizováno 17. listopadu 2026. Seřazeno podle nejvyšší aktuálně platné inzerované úrokové sazby. Připravované změny jsou uvedeny v poznámkách.
|Banka a účet
|Maximum
|Podmínky a další sazby
|TOP 1 Česká spořitelna Spořicí účet · Level Up
|5,20 % p.a.
|Do 400 000 Kč. Maximální sazba vyžaduje nejméně 18 bodů ve věrnostním programu Level Up a výběr odpovídajících úrokových odměn. U klientů bez úvěru platí také další podmínka týkající se objemu prostředků uložených v bance.
Další sazby programu:
4,70 % – nejméně 10 bodů a úrokové odměny.
3,80 % – Level Up 3 a 4 bez dodatečných odměn.
2,50 % – Level Up 2+ s odměnami.
2,00 % – Level Up 2 bez dodatečných odměn.
Body klient získává za využívání dalších finančních produktů. Nad 400 000 Kč pouze 0,01 %.
Podmínky České spořitelny
|TOP 2 Banka CREDITAS Spořicí účet TOP
|4,60 % p.a.
|Do 500 000 Kč. Od 11. listopadu 2026 zvýšena maximální sazba z 4,25 % na 4,60 %.
Podmínkou je aktivní využívání běžného účtu nebo investování. Přesné varianty bonusových podmínek je nutné ověřit v aktuálním sazebníku.
Web Banky CREDITAS
|TOP 3 mBank mSpořicí účet Plus
|4,41 % p.a.
|Na prvních 250 000 Kč. Nová sazba platí od 16. listopadu 2026.
Noví klienti získají bonusové úročení první tři měsíce automaticky. Poté je nutný měsíční příjem alespoň 15 000 Kč na běžný účet a nejméně pět plateb kartou či jinou podporovanou platební metodou.
Další úroková pásma:
Nad 250 000 do 500 000 Kč: 4,11 %.
Nad 500 000 do 3 milionů Kč: 3,51 %.
Nad 3 miliony Kč: 3,41 %.
Sazby platí minimálně do 31. ledna 2027.
Standardní mSpořicí účet bez bonusových podmínek nabízí 3,01 %.
Web mBank
|TOP 4 UniCredit Bank Účet na spoření
|4,30 % p.a.
|Do 500 000 Kč. Nutných alespoň deset plateb kartou měsíčně a pravidelná investice minimálně 2 000 Kč měsíčně nebo jednorázová investice alespoň 50 000 Kč.
Bez investování až 4,00 % při deseti platbách kartou a měsíčních příchozích platbách alespoň 20 000 Kč.
Nad 500 000 do 2 milionů Kč při splnění podmínek 3,00 %.
Web UniCredit Bank
|TOP 5 Trinity Bank Narozeninový spořicí účet
|4,28 % p.a.
|Do 500 000 Kč. Část vkladu nad půl milionu korun se úročí sazbou 3,30 % bez horního limitu.
Není nutné platit kartou, zasílat výplatu ani investovat. Zvýhodnění je určeno pro nové vklady pocházející z jiné banky.
Obě sazby banka garantuje do 31. března 2027.
Web Trinity Bank
|Raiffeisenbank Bonusový spořicí účet
|4,20 % p.a.
|Aktuálně až 4,20 % do 500 000 Kč. Podle původního přehledu je podmínkou deset plateb kartou měsíčně a investování alespoň 500 Kč měsíčně nebo investiční portfolio alespoň 400 000 Kč.
Bez investování až 4,00 % při splnění podmínky plateb kartou.
POZOR – OD 1. PROSINCE 2026:
Banka zvýší maximální sazbu na 4,50 % do 250 000 Kč. Podmínkou bude nejméně deset plateb kartou měsíčně a investování do produktů Raiffeisenbank.
Podmínky Raiffeisenbank
|Komerční banka Spořicí účet s bonusem
|4,20 % p.a.
|Do 1 milionu Kč. Akční sazba od 1. listopadu 2026.
Noví klienti potřebují spořicí a běžný účet v některém z tarifů KB. Stávající klienti musejí převést alespoň 100 000 Kč z jiné banky a aktivovat bonus v aplikaci KB+.
Bonusové zvýhodnění trvá tři měsíce. Samotná výše sazby se může průběžně měnit. Po skončení bonusu aktuálně 3,00 %.
Web Komerční banky
|VÚB Spořicí účet
|4,10 % p.a.
|Bez omezení výše vkladu. Slovenská banka nabízí úročení 4,10 % podle aktuálních redakčních podkladů.
Pozor na specifický daňový režim. Podrobnosti zdanění a podmínky produktu je nutné ověřit u banky.
|Partners Banka Spořicí účet · bonus za doporučení
|4,06 % p.a.
|Aktuálně až 4,06 % do 500 000 Kč. Akční sazba za doporučení nového klienta. Stávající klient ji získá na jeden měsíc, nový klient s doporučovacím kódem na tři měsíce.
Standardní zvýhodněná sazba 3,20 %.
POZOR – OD 23. LISTOPADU 2026:
Nový spořicí účet Rezerva nabídne 4,43 % do 250 000 Kč. Nad tuto hranici bude platit sazba 3,20 %. Budoucí sazba není zahrnuta do aktuálního pořadí.
Web Partners Banky
|Fio banka Fio konto
|4,02 % p.a.
|Na prvních 200 000 Kč bez dalších podmínek. Zvýšení sazby z 3,50 % na 4,02 % na začátku týdne od 16. listopadu.
Nad limitem se vklady úročí výrazně nižšími sazbami. Podle předchozího sazebníku:
Nad 200 000 do 1 milionu Kč: 0,10 %.
Nad 1 milion do 10 milionů Kč: 0,15 %.
Nad 10 milionů Kč: 0,20 %.
Aktuální pásma je nutné ověřit.
Web Fio banky
|Penta Bank Spořicí účet+
|4,01 % p.a.
|Do 10 milionů Kč bez dalších podmínek. Není nutné platit kartou, zasílat výplatu ani investovat. Účet je veden zdarma.
Nad deset milionů Kč sazba 0,01 %.
Pozor na zdanění: Slovenská banka českým klientům automaticky nesráží daň z úroků. Případné daňové povinnosti řeší klient individuálně.
Podmínky Penta Bank
|ČSOB Spoření s bonusem
|3,80 % p.a.
|Standardně do 250 000 Kč, u Premium do 1 milionu Kč.
Podmínkou je pět plateb kartou, příchozí platby alespoň 15 000 Kč měsíčně a pravidelné investování, penzijní či stavební spoření alespoň 1 500 Kč měsíčně. U Premium 4 000 Kč měsíčně.
Nové účty založené do konce listopadu mají první tři měsíce zvýhodněné úročení bez dalších podmínek.
Web ČSOB
|Air Bank Spořicí účet
|3,50 % p.a.
|Nově až 3,50 % ročně. Banka zvýšila sazbu z předchozích 3,20 %.
Původní nabídka se vztahovala na vklady do 300 000 Kč při pravidelném spoření. Limit a podmínky nové sazby aktuální redakční podklady neupřesňují.
Web Air Bank
|J&T Banka Spořicí účet
|3,50 % p.a.
|Zpravidla vstupní vklad alespoň 1 milion Kč.
Pro vybrané stávající klienty existují výjimky podle objemu předchozích vkladů nebo investic. Výpovědní lhůta činí jeden den.
Web J&T Banky
|Oberbank Spořicí účet
|3,30 % p.a.
|Pro nový vklad alespoň 2 miliony Kč.
Při novém vkladu od 1 milionu Kč nabízí sazbu 3,10 %. Podmínkou je vedení běžného účtu s měsíčním poplatkem.
Nabídka platí do 31. prosince 2026.
Web Oberbank
|MONETA Money Bank Gold Plus
|2,90 % p.a.
|Bez horního limitu vkladu.
Podmínkou je vedení prémiového běžného účtu Gold. Ten je zdarma při celkových vkladech a investicích v bance alespoň 1 milion Kč.
Při nesplnění podmínek se za běžný účet účtuje poplatek.
Web MONETA Money Bank
Metodika: Každá banka je v přehledu uvedena pouze jednou. Pořadí vychází z nejvyšší aktuálně inzerované úrokové sazby, nikoliv ze skutečného výnosu pro konkrétní objem úspor. Výše úroku závisí na splnění podmínek a limitech jednotlivých bank. Sazby jsou uvedeny v procentech ročně, před zdaněním.
U slovenských bank VÚB a Penta Bank je třeba individuálně posoudit daňové povinnosti. U některých nově zvýšených sazeb neobsahují redakční podklady úplný sazebník; v těchto případech doporučujeme ověřit aktuální podmínky přímo u banky.
Stav srovnání podle redakčních podkladů k 17. listopadu 2026.
Pozn. red.: Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.
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V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
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