Dalibor Martínek: Kdo studuje, žije déle

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Vysokoškolsky vzdělaní lidé mají větší naději na delší život než lidé se základním vzděláním, zjistili čeští statistici. Platí, že čím vyšší vzdělání, tím lepší ekonomická situace, zdravotní gramotnost. Muži se základním vzděláním se dožívají o devět let méně, než je průměr.
V roce 2025 bylo mezi muži se vzděláním bez maturity přibližně 36 procent. Nicméně, z mužů zemřelých v tom roce, bylo přes padesát procent právě bez maturity. Statistici Českého statistického úřadu dávají vzdělání a úmrtnost do přímé souvislosti. Ve zmíněném roce byl podíl mužů s vysokoškolským vzdělání na celkovém počtu zemřelých asi dvanáct procent. V populaci jich přitom bylo téměř dvacet procent.
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Asi to nelze brát jako nějakou příčinnou danost, jsi nevzdělaný, brzo umřeš. Vztah mezi vzděláním a délkou dožití však evidentně existuje. Minimálně statistický. Nižší úroveň vzdělání směřuje člověka k těžší fyzické práci, horšímu pracovnímu prostředí, ale také k rizikovějšímu zdravotnímu chování.
To stejné platí pro ženy. Poznatky statistiků praví, že v roce 2025 byl podíl zemřelých se základním vzděláním či středoškolským bez maturity téměř sedmdesát procent, zatímco v populaci bylo takových žen jen málo přes čtyřicet procent. Zemřelých žen s vysokoškolským vzděláním byl necelých deset procent, v populaci jich bylo přes dvacet procent.
Ženy jsou na tom lépe
V roce 2025 dosahovala naděje na dožití při narození pro všechny, muže i ženy, 77,5 roku, pro ženy přes 83 let. U obou pohlaví se podle analýzy statistiků potvrdila všeobecná souvislost mezi stupněm dosaženého vzdělání a střední délkou života. Větší rozdíly se vyskytují u mužů. Ti se základním vzděláním mají v průměru naději na dožití se 68 let, což je o devět let pod celkovým průměrem. Vysokoškolsky vzdělaní muži mají aktuálně naději na dožití se 82 a půl let, což je o čtrnáct let více než u nevzdělaných.
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U žen jsou rozdíly méně výrazné, méně vzdělané mají naději na dožití se 77,9 let, zatímco vzdělané na 86,5 let. „Výsledky pro obě pohlaví ukazují, že už jenom získáním středoškolského vzdělání bez maturity se naděje dožití významně prodlužuje,“ komentuje data Terezie Štyglerová, vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ.
Údajem, který rozdíl v naději na dožití dokresluje, je, že muži ve věku 30 až 64 let se základním vzděláním měli v roce 2025 míru úmrtnosti šest až devětkrát vyšší než muži stejné věkové kategorie s vysokoškolským vzděláním. Vysoká, skoro pětinásobná takzvaná nadúmrtnost platí u mužů ještě v kategorii 65 až 69 let.