Lindt narazil na cenový strop. Zákazníci šetří, výrobce čokolády chystá zlevnění
Drahá čokoláda ztrácí zákazníky a Lindt podruhé během šesti měsíců snižuje výhled růstu tržeb. Akcie švýcarského výrobce letos odepsaly třetinu hodnoty. Firma sází na levnější kakao, které jí má příští rok umožnit snížit ceny. Vedle slabší poptávky ale řeší také žalobu kvůli údajnému využívání dětské práce u dodavatelů.
Vánoční sezona se blíží, výrobce čokolády Lindt však do závěru roku vstupuje se slabšími vyhlídkami, než očekával. Vysoké ceny odrazují zákazníky a společnost letos již podruhé snížila odhad růstu tržeb. Její šéf Adalbert Lechner nyní slibuje zlevnění. Prostor pro něj mají v příštím roce vytvořit nižší náklady na kakao.
„Firma pro rok 2026 očekává meziroční růst tržeb o nula až dvě procenta, předchozí již snížený odhad přitom činil čtyř- až šestiprocentní růst,“ uvedla agentura Bloomberg. Zhoršující se vyhlídky se promítají také do ceny akcií. Od začátku roku ztratily třetinu hodnoty, přičemž v posledních dnech se jejich propad zrychluje.
První místo v soutěži Visa Czech Top Shop získala modřanská prodejna Kytary.cz, druhé Marlenka ve Frýdku-Místku a třetí místo prodejna Penny ve Ždírci nad Doubravou. Cenu veřejnosti získala pražská prodejna známé české značky Botas.
Nejlepší prodejnou Česka za rok 2024 jsou Kytary.cz z Modřan
Zprávy z firem
První místo v soutěži Visa Czech Top Shop získala modřanská prodejna Kytary.cz, druhé Marlenka ve Frýdku-Místku a třetí místo prodejna Penny ve Ždírci nad Doubravou. Cenu veřejnosti získala pražská prodejna známé české značky Botas.
„Druhé snížení prognózy během šesti měsíců poškozuje pověst společnosti Lindt jako spolehlivého poskytovatele prognóz, což je klíčovým faktorem pro její prémiové ocenění,“ napsal ve své zprávě analytik společnosti Vontobel Jean-Philippe Bertschy.
Zákazníci na zdražování slyší stále méně
Lindt se dostal pod tlak rostoucích nákladů i větší cenové citlivosti spotřebitelů. Čokoládu zdražovaly vysoké ceny kakaa a energií, zatímco inflace nutí část zákazníků pečlivěji zvažovat výdaje. Další zvyšování cen tak naráží na ochotu lidí za prémiové sladkosti utrácet.
Právě levnější kakao má firmě v příštím roce umožnit obrátit směr. Do letošního hospodaření se podle Lechnera jeho nižší ceny kvůli způsobu zajišťování nákupů výrazně nepromítly. „Díky naší zajišťovací strategii jsme letos z nižších cen kakaa nijak výrazně neprofitovali, ale příští rok pocítíme pozitivní dopad, který nám umožní nabídnout nižší ceny,“ řekl šéf společnosti.
Žaloba zpochybňuje odpovědný původ kakaa
Vedle slabší poptávky čelí Lindt také reputačnímu problému. Od července se u amerického soudu brání žalobě kvůli údajnému využívání dětské práce v dodavatelském řetězci v Ghaně a na Pobřeží slonoviny. Obvinění míří na firmu, která zdůrazňuje svůj závazek k odpovědnému získávání surovin.
Luxusní prodejna Lindt na jedné z hlavních pražských nákupních tříd ovládla prosincové kolo soutěže nejlepších maloobchodních prodejen Visa Czech Top Shop. Druhý je obchod s udržitelnou módou a třetí diskont.
Luxusní prodejna i diskont. To jsou vítězové prosincového kola soutěže Visa Czech Top Shop
Zprávy z firem
Luxusní prodejna Lindt na jedné z hlavních pražských nákupních tříd ovládla prosincové kolo soutěže nejlepších maloobchodních prodejen Visa Czech Top Shop. Druhý je obchod s udržitelnou módou a třetí diskont.
Podle agentury Reuters žaloba podaná u federálního soudu ve Washingtonu tvrdí, že Lindt falešně ujišťuje spotřebitele o svém úsilí odstranit dětskou práci z dodavatelského řetězce a chránit práva dětí i lidská práva obecně. Žalobci také tvrdí, že společnost o využívání dětské práce při produkci svého kakaa ví více než dvacet let a z této praxe těží.
Plány na zlevnění může zkomplikovat úroda
Výhled na příští rok přesto vedení hodnotí optimističtěji. Očekávaný pokles nákladů na kakao by mohl vytvořit prostor pro nižší ceny a pomoci oživit zájem zákazníků. Vývoj na trhu se surovinou však zůstává nejistý.
Bloomberg upozorňuje, že úroda kakaa v klíčových pěstitelských regionech může kvůli chorobám a nepříznivému počasí zaostat za očekáváním. To by mohlo ceny znovu vyhnat vzhůru a plány výrobce na zlevnění zkomplikovat.
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